プレイステーションなどのゲーム事業を行っているソニー・インタラクティブエンタテインメント。

2016年から本社はアメリカにありますが、勤続5年の従業員には記念品が贈呈されているとのこと。

どんな品なのかご覧ください。

This is how Sony rewards its employees!



おお、透明なPS4のコントローラーの像!

ゲーム会社ならではのデザインですね。

公式&非売品なので、ゲーマー、特にプレイステーション好きにとってはたまらない逸品ではないでしょうか。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●これが溶けたらどうなるの?



↑(投稿者)これはガラス製で氷ではないよ。



↑じゃあ、そのガラスが溶けたらどうなるの?



↑それはもう地球の温暖化が進み過ぎなので世界の終わり。



●そのbox(箱)には何が入っているんだ? boxには何がーー?



↑きっと本物のXbox360が「混乱したと思いますが当然です。仕事してくれてありがとう」というメモ付きで入ってるんだ。



↑箱にはガラスのコントローラが入っていたんだよ。もうその箱に目的はなくなったので、EX-Box(元箱)だけどね。



●自分の経験からいうと、箱はたいてい空っぽだ。例外はふたがチーズに付いていたときで、1度はペパロニ(スパイスの利いたサラミ)だった。



●大人になってから、生活資金と老後の貯蓄をしている自分にとって、そんなものは要らない。代わりにそれを作るのための報酬をくれ。部長や取締役以上はとても高いボーナスをもらい、他のみんなはプラスチックのゴミをもらうんだ。



↑これは意思表示なんだよ。ソニーがトロフィーの代わりに現金をくれるという意味ではない。



●文字通り遊べないな。



●うちの会社では勤続5周年のときに証書をくれた。努力を続けるようにと書いてあった。



●ちなみに勤続10周年の品はこれだそうだ。

[画像を見る]





誰もが知るものを作っている企業だからこその記念品ですね。

スターウォーズの企業もどうぞ。

「ルーカスフィルムでは勤続20年の社員に、こんな記念品が贈られる」うらやましいの声いろいろ