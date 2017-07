唐突だが、あなたはネズミという動物をお好きであろうか。今年5月、「そのアイデアは新鮮か悪趣味か。アメリカにとんでもないカフェが誕生」と大きく報じられたのがサンフランシスコの『ラット・カフェ』である。夏の観光地としても人気の街だけに話題はジワジワと拡散しているもようだ。動画もあわせてご紹介してみたい。ネコや犬と一緒にくつろげるカフェがあるなら、ネズミとだって…ということで少し前にサンフランシスコに誕生したのは、その名もズバリの『ラット・カフェ(Rat Cafe)』。サンフランシスコにまつわる暗黒の歴史をホラー調に再現したアトラクションとして、ノースビーチのジェファーソン・ストリートに2014年に建設された人気の観光スポット『サンフランシスコ・ダンジョン』の中にある。カフェとして提供される飲食メニューも本格的だが、ここは常にオープンしているわけではない。設定された日時(7月1日と8日)の予約は早い者勝ちで、カフェの滞在時間はひとり1時間。15分は“ネズミとのふれあい”を楽しむ時間も設けられているそうだ。ダンジョンの入場料や飲食費込みで1人49.99ドルとやや高い感じもあるが、公式ウェブサイトには“SOLD OUT”の文字が並んでいる。いたずら好きなネズミがチョロチョロと走り回ってはチューチューと可愛い鳴き声をあげる。そんな姿を想像して「可愛い」と思える人なら存分に楽しめる世界なのであろう。ネズミなんて不潔、かじられそうで怖い、大嫌いなどと悪く言う人は多いが、実はとても賢く、互いの毛づくろいを好むことでもわかるように性格はフレンドリーである。そしてご存じのとおり子孫繁栄に余念がない。コーヒーを味わいながら、そんな彼らの習性をじっと観察してみるのもなかなか楽しい経験なのではないだろうか…!?ちなみに、そう遠くないカリフォルニア州フォルソムの「Fat’s Asia Bistro & Dim Sum Bar」というレストランでは、客が万が一ネズミを見かけて不快になるようなことがあった場合は、お詫びとして“ネズミ遭遇割引”なるサービスを今年から始めて話題を呼んでいた。画像は『MercuryNews 2017年5月24日公開 YouTube「Rat Cafe to open at San Francisco Dungeon in July」』のサムネイル(TechinsightJapan編集部 Joy横手)