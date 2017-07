「こんな高品質の写真が撮れる、そう iPhone ならね」というフレーズを信じてiPhoneを購入しても、同等のクオリティを再現するのは非常に難しいものです。そうとは分かっていても、「やっぱり スマートフォン でいい写真を撮りたい!」という人のために、スマホ写真の品質を1段階上げるためにできるハードウェアの使い方を、Marques Brownlee氏がYouTubeムービーで解説していますDope Tech: "Shot on Smartphones!" - YouTube「この写真はiPhone 7 Plusで撮影したものです」割れんばかりの歓声、そして拍手。AppleのiPhone発表会では見慣れた光景。(マジかよ!?)YouTubeで「shot on iphone(iPhoneで撮影)」と検索してみると……素晴らしい写真の数々が現れます。いずれもiPhoneで撮影されたものばかり。スマートフォンで撮影されたものとは信じがたいクオリティ。AppleのCMでおなじみの「Shot on iPhone(iPhoneで撮影)」のうたい文句。よくみると、下には薄くて小さい字で「Additonal equipment and software used(追加の機材とソフトウェアを使用)」という但し書き。(追加の機材?)それは、こんな大がかりなマシンや……電動ジンバルということです。これらの写真は確かにiPhoneで撮影されたものなので、「shot on iphone(iPhoneで撮影)」というのは偽りではありません。技術的には十分可能であり、とてつもなく良い条件がそろえば、特別な装置を使うことなくスマートフォンで素晴らしい写真を撮ることも可能です。ただし、99%の場合、この良い条件には当てはまりません。もちろん、セルフィースティック(自撮り棒)や……スマートフォンホルダーを使っても、良い写真は撮れるでしょう。しかし、AppleのCMの「追加の機材」とは、空中撮影を可能にする小型のドローンや……大型のドローン。そして、一眼レフカメラに変身させるレンズマウントを指しています。このような大がかりな装置では、リモコンを使って手元でレンズを操って、焦点距離を変えることも可能です。レンズマウントを4輪バギーに搭載して、水平方向に動く被写体をローアングルから撮影することもあるのです。「このビデオは全編Samsung Galaxy S8で撮影されたもの」や……「iPhoneで撮影」などのうたい文句は、ウソではないとはいえ、誇張と言わざるを得ません。「このようなCMの問題点は、同じスマートフォンを手に入れれば、美しい写真やムービーを自分も撮れると錯覚させるところです。だって、同じスマートフォンには違いないのですから」とはいえ、「スマートフォンで美しい撮影がしたい」と願う気持ちは自然なことなので、「Dope Tech流のスマートフォン撮影のクオリティを一段階上げるテクニック」を紹介するとのこと。市販されているスマートフォンカメラの性能は非常に高いレベルにあるのは事実です。ただし、携帯電話という制約からレンズやセンサーのサイズに制約を受けざるを得ません。そこで、レンズ性能をより高めるために、レンズアダプタキットを利用するというのは良い手段です。ひとえにレンズアダプタキットと言っても、クリップ式で挟み込むタイプや、補助バンパーで取り付けるタイプやケース一体型などたくさんあります。その中でもイチオシはMomentの第2世代のケース型レンズアダプタ「Moment 2.0」だとのこと。従来のバンパータイプとは違って、専用のハードケースに……ワンタッチで簡単に高品質のレンズを装着することができます。ハリウッド撮影の技術が使われるというMomentのレンズの威力は強力。広角レンズや魚眼レンズや……10倍マクロレンズなど、スマートフォンカメラの撮影の幅を大きく広げてくれます。もちろんムービー撮影にも使えます。欠点は専用のハードケースを使わなければならず、付属品が増える点。ただし、専用ケースタイプでは、フレームが邪魔になったりケラレが出たりという心配は無用。完璧な焦点距離を常に保てるのは大きな利点だとのこと。レンズアダプタでワンランク上の写真撮影が実現できると、次はムービーのクオリティをワンランク高めたくなるものです。高品質ムービー撮影に大きな威力を発揮するのが「DJI Osmo Mobile」のような電動ジンバル。手ブレを完全にキャンセルして、滑らかな極上ムービーを撮影できます。Brownlee氏によると、電動ジンバルの効果は絶大で、手持ち撮影とは別次元の品質のムービーが出来上がるので、YouTubeでムービーをアップロードする人は試す価値ありだとのこと。パンやチルトなどの首振りを手元で安定してコントロールできるのも非常に便利です。パン・チルトも利点ですが、やはり電動ジンバルの魅力は滑らかな映像が得られること。電動ジンバルにスマートフォンをセットして、動き出せば手持ち撮影とは一味違った映像を手に入れられます。なお、Osmo Mobileのような軽量のジンバルでは、Moment 2.0を搭載したスマートフォンでは支持できずに使えないことがあるようです。そのような場合は、一眼カメラで使える本格的な電動ジンバルにグレードアップするべきです。スマートフォンカメラの撮影品質の向上を求めれば、追加で使う装置が大きくかさばっていき、さらには高額の出費が必要になるのは避けられません。画質と手間はトレードオフの関係なので、いつでも携帯してすぐに撮影できるスマートフォンの「手軽さ」という大きなメリットとの兼ね合いを考えて、デメリットを上回るメリットを得られるオプションをシーンに応じて使い分けるのが大切です。