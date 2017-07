注目の新作タイトル発売が続々と控える2017年。本記事では、今月発売予定となっている日本&北米の注目タイトルをピックアップしてご紹介!



『GUNDAM VERSUS』

発売日:7月6日(日本) 対応機種:PS4

公式サイト:https://g-versus.ggame.jp/



『ガンダムVS』シリーズ最新作がPlayStation 4に初登場。アーケードからの移植ではなく家庭用に特化した内容で開発され、従来の“2on2”対戦プレイだけでなく、協力プレイやMSの育成要素を盛り込んだ、新生『ガンダムVS』です。



『Accel World vs. Sword Art Online』

発売日:7月7日(北米) 対応機種:PS4/Vita

公式サイト:https://www.bandainamcoent.com/games/ac-vs-sao



川原礫氏原作の「アクセル・ワールド」と「ソードアート・オンライン」が奇跡のコラボレーション。加速世界と仮想世界のキャラクター達が、時に対立・共闘し、交じり合った世界の謎を究明していくアクションRPGです。



『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

発売日:7月11日(北米)/7月13日(日本) 対応機種:PS4

公式サイト:http://www.jp.square-enix.com/ff12_tza/



全世界累計出荷610万本を超える大ヒット作『FF XII』が、ゲーム仕様を再構築したHDリマスターとして登場。システムの改良&ロードの短縮&オートセーブの追加はもちろん、映像表現力&サウンド表現力&やり込み要素が向上。



『Hunting Simulator』

発売日:7月11日(北米) 対応機種:PC/PS4/XB1

公式サイト:http://www.hunting-simulator.com/en



「コロラドの山々」「フランスの森林」「アラスカの雪原」などの広大な狩猟地域で本格的な狩りができるハンティングシミュレーター。Unreal Engine 4で開発され、最大4人による協力プレイ・ハンティングを楽しめます。



『SUPERHOT』

発売日:7月20日(日本) 対応機種:PS4

公式サイト:http://superhot.jp/



“自分が動く時だけ、時間が進む”というユニークなシステムを採用したインディーFPSがPlayStation 4&PlayStation VR向けに日本国内発売。「銃弾の雨を華麗にかわして反撃」など、映画さながらのスタイリッシュアクションが楽しめます。



『MXGP3 - The Official Motocross Videogame』

発売日:7月20日(日本) 対応機種:PS4

公式サイト:http://game.intergrow.jp/mxgp3/



モトクロスの世界を超リアルに追求した、MXGP公認『MXGP3』がPlayStation 4に登場。「Unreal Engine 4」を採用し、“よりリアルに”をテーマに、「モトクロス」レースを完全再現。内容盛り沢山で長く楽しめる作品となっています。



『Fate/EXTELLA』

発売日:7月20日(日本) 対応機種:NSW

公式サイト:http://fate-extella.jp/switch/



「Fate」シリーズのサーヴァントたちが縦横無尽にフィールドを駆け巡り、華麗なバトルを繰り広げる本格アクションがNintendo Swithに登場。発表済みDLC衣装全種&新規衣装収録で、「Fate」オールスターバトルが新たに開幕。



『ファーミングシミュレーター18 ポケット農園4』

発売日:7月20日(日本) 対応機種:Vita/3DS

公式サイト:http://game.intergrow.jp/farmingsimulator18/

携帯機向け農業シミュレーションゲーム『ポケット農園』シリーズ最新版。シリーズ初となる林業・ヒマワリや畜産業・豚が扱えるようになり、より本格的な農場経営を楽しめるようになっています。



『レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀』

発売日:7月20日(日本/北米) 対応機種:3DS/Android/iOS

公式サイト:http://www.layton.jp/mystery-journey/



『レイトン』シリーズの正式続編がニンテンドー3DS/Android/iOSに登場。ロンドンで起こる小さな怪事件を次々に解く、「より日常的で身近な感じ」を重視した、ハイスピード・コミカル・ナゾトキ・ストーリーを楽しめます。



『スプラトゥーン2』

発売日:7月21日(日本/北米) 対応機種:NSW

公式サイト:https://www.nintendo.co.jp/switch/aab6a/



Wii Uで大人気となった対戦アクションシューター『スプラトゥーン』の続編がNintendo Swithに登場。新モード、新ブキ・ギア、新ステージなど、多数の要素が追加され、前作以上に充実の「ナワバリバトル」を楽しめます。



『Fortnite』

発売日:7月25日(北米) 対応機種:PC/PS4/XB1

公式サイト:https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/home



Epic Gamesが贈るサードパーソンアクションビルディングゲーム『Fortnite』がいよいよ登場。探索、建築、防衛、戦闘をミックスしたゲームシステムはやり込み要素満載。フレンドと協力して迫りくるゾンビを撃退しよう。



『Aven Colony』

発売日:7月25日(北米) 対応機種:PC/PS4/XB1

公式サイト:http://avencolony.com/



Mothership Entertainmentが開発を手掛ける街づくりシミュレーションゲーム『Aven Colony』。太陽系外の惑星Aven Primeを舞台に、予測困難な脅威から市民の生活を守るコロニーを構築して、街を大きく発展させよう。



『DiRT 4』

発売日:7月27日(日本) 対応機種:PS4/XB1

公式サイト:http://www.ubisoft.co.jp/dirt4/



ラリーゲームシリーズ最高峰の一つ『DiRT』最新作がPlayStation 4/Xbox Oneに登場。今作から、ボタン1つで無限に近い数のラリーコースを作成できる「Your Stage」を実装し、実写さながらのグラフィックで思う存分ラリーレースを楽しめます。



『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』

発売日:7月29日(日本) 対応機種:PS4/3DS

公式サイト:http://www.dq11.jp/



国民的RPGの一角、『ドラゴンクエスト』シリーズ最新作がついに登場。大迫力のグラフィックでプレイできるPlayStation 4版に、3Dモード&2Dモードの2画面でプレイできるニンテンドー3DS版と、ユーザーお好みの機種環境で最高の冒険を体験できます。



以上、今月発売される注目新作タイトルのピックアップでした。