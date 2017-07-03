¡Ú°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Û¥¿¥¤¥ä¤Î¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤Ã¤Æ²¿¡©
¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤¬Àê¤á¤ëÌÌÀÑ¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ
¡¡¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥äÍÑ¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¥È¥ì¥Ã¥ÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥ê¥Ö¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢ÇÓ¿å¤Î¤¿¤á¤Î¹Â¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¥·¡¼¡ásea¡Ê³¤¡Ë¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¤Î¹Â¤ÎÉôÊ¬¤ÎÓÈ¤¨¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¡áland¡ÊÎ¦¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥ê¥Ö¤ÎÉôÊ¬¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥È¥ì¥Ã¥ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹Â¤¬Àê¤á¤ëÌÌÀÑ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤òÀê¤á¤ë¤«¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç»È¤¦¥¹¥ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤Î¾ì¹ç¡¢¹Â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤Ï0¡ó¡Ê¥é¥ó¥ÉÈæ100¡ó¡Ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÍÑ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê²Æ¥¿¥¤¥ä¤À¤È¡¢¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ30¡Á40¡ó¤¬É¸½àÅª¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤À¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤50¡óÁ°¸å¤Î¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥°¥ê¥Ã¥×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤Ï¾®¤µ¤¤Êý¤¬ÍÍø¤À¤¬¡¢±«¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤Î¸øÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤¬Âç¤¤¯¡¢¤·¤«¤â½ÄÊý¸þ¤ËÂÀ¤¤½Ä¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥Ö¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÇÓ¿åÀ¤Ï¤¤¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤Ï¡¢¹Â¤Î¿¼¤µ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤â¡¢ËàÌ×¤·¤ÆÀõ¹Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î¥¦¥¨¥Ã¥ÈÀÇ½¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¹Â¤ÏÌÌÀÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎÀÑ¤¬½ÅÍ×¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥É¡áÀÜÃÏÉô¤Î¥´¥à¤ÎÀÇ½¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥¨¥Ã¥È¤É¤Á¤é¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ç¤¤¥´¥à¡¢Å¾¤¬¤êÄñ¹³¤Î¾®¤µ¤¤¥¨¥³¥¿¥¤¥ä¡¢ËàÌ×¤·¤Å¤é¤¤¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥¦¥¨¥Ã¥ÈÏ©ÌÌ¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¡Ê¥É¥é¥¤Ï©ÌÌ¤âÂç¤·¤¿ÀÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¡1Ç¯¤Î1/3¤Ï±«¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¡¼¥é¥ó¥ÉÈæ¤Ï30¡ó°Ê¾å¤¢¤ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¡¢¾¯¡¹ËàÌ×¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â¡Ê5000km¤Ç1Ð¤°¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â¡Ë¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥ä¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£