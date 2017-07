01.

すべてを言葉にされなくても

相手を理解できる

02.

面白くないことでも

一緒に笑える

03.

計画を立てずに

同じ行動をしてしまう

04.

一緒にいないと

何か欠けている気持ちになる

05.

日々起こるあらゆる出来事を

共有できる

