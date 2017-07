米ノースカロライナ州スミスフィールドに、髪が常に逆毛になり櫛を入れてもとかすことが困難なことから「Uncombable Hair Syndrome(櫛でとかせない頭髪症候群―UHS)」を患う女児がいる。この疾患は遺伝性によるものと考えられており、世界で100人ほどしか報告例がない珍しいものだという。米『New York Post』や英『metro』など複数メディアが伝えている。



2児の母で看護師見習いをしているジェイミー・ブラスウェルさん(27歳)が、1歳9か月になる次女フィービーちゃんの髪が普通でないことに気付いたのは、フィービーちゃんが生後3か月の時だった。



頭皮からまるでわらの束のような髪が生え出したことに違和感を覚えたジェイミーさんは、フィービーちゃんの1歳の検診時に医師に伝えた。すると医師も「過去に見たことがない」と興味深そうにしていたという。しかしジェイミーさんがFacebookを閲覧していた数か月前に、UHSの症状を持つ少女の記事を見つけて医師に連絡し、改めてフィービーちゃんもUHSの診断を受けた。



ドイツの大学研究チームによると、この症候群は原因となる3つの遺伝子の1つが突然変異を起こすことによって生じるそうだ。今のところ世界では100の症例しか報告されていないが、科学者らはそれ以上の患者がいると推測しているという。UHSの患者は「毛幹」の形が円形ではなく腎臓のような形をしており、毛穴から伸びる毛は硬くごわごわしている。



フィービーちゃんの場合、髪は銀色がかったブロンドで常に静電気がひどく、毛が立った状態でもつれている。しかし彼女以外の家族3人の髪は茶色で、姉のリーガンちゃん(5歳)もジェイミーさんに似て髪の量が多い。ジェイミーさんはこれまで娘の髪を落ち着かせるためにいくつもの商品を試してみた。しかしどれも全く効き目はなかったと話す。



「朝起きると、娘の髪はもう逆立っているんです。永遠に寝癖がついているような感じです。出かけると周りから『可愛い』ではなく『わぁ、すごい髪』と言われ、過去にも食料雑貨店である女性に『子供をこんな髪のまま連れ出して、子供が成長して自分の写真を見たらきっとあなたのこと大嫌いになるわよ』と言われたこともあります。もっとしっかりとかせばいいとか、ポニーテールにすればいいとか言われますが、無理強いすると娘は痛がって叫ぶだけなんです。」



ジェイミーさんはできるだけフィービーちゃんの逆毛をおさえようと毎朝スプレーして髪をとくが、30分と経たないうちにツンツンした髪に戻ってしまうのだそうだ。今はヘアバンドをしたり、部分的にゴムでくくったりしているが、「そうしないと私がまるで子供の世話を怠っているように思われるのです」とジェイミーさんは明かす。



そんなフィービーちゃんはアニメ『Trollz(トロールズ)』のキャラクターでピンクの逆毛が特徴の“ポピー”が大のお気に入りだそうで、ジェイミーさんはこのように続けた。



「私は娘の髪が大好きです。だって娘は娘だから。私もこんな髪質は今までに見たことがありませんでした。娘が学校に上がるようになったら、周りの子供たちにいじめられないか心配ですが、娘の髪は美しいしユニークだと思います。娘はもうすぐ2歳になるので、誕生日パーティーは是非『トロールズ』をテーマにしたいと考えています。私たちは冗談で娘のことをリトルポピーと呼ぶこともあるんですよ。」



周りにどう言われようと、ジェイミーさんは愛する娘をしっかりとサポートしている。



なお、英シェフィールドにあるロイヤル・ハラムシャー病院の皮膚科専門医は「UHSに関しては医学的治療法というのは今のところありません。ですが成長とともにおさまっていくケースもいくつか報告されています」と述べている。



このニュースを知った人々からは「とてもキュート!」「きっとこの子、成長したらこの髪のようにユニークな大人になるよ」「80年代のロックメタルな雰囲気でクール!」「すごくゴージャスよ」といったポジティブな声があがっている。



