Mike Coostsは18歳の時、サーフィン中サメに襲われ片足を失うアクシデントに遭いながら、今も波に乗り続ける義足のサーファー。同時にサメを保護する活動に動き出し、サーファー仲間らにこんなメッセージを訴え続けています。

IF MY LIFE'S TAKEN DONT TAKE THEIRS....