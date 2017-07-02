¡Ú°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Û¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¸À¤¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥ó¤Ã¤Æ²¿¡©
¥¨¥ó¥¸¥óÀ©¸æ¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥óÆÃÀ¤òÊÑ¤¨¤ë
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ECU¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¡¢ÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¡£ECU¤È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡ÊECU¡Ë¤ÇÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÀ©¸æÆâÍÆ¤ò¾å¤²¤ë¤È²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ü¶õÇ³Èæ¡§µÛÆþ¶õµ¤ÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ç³ÎÁ¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¤«
¡¡¶õµ¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ³ÎÁ¤¬Ç»¤¤¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²óÅ¾¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç³Èñ¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£Çö¤¯¤¹¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥í¡¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ÎECU¤Ç¤Ï¡¢¹â²óÅ¾¹âÉé²Ù°è¤ÏÇ»¤¤ÌÜ¤Î·¹¸þ¡á°ÂÁ´¥Þ¡¼¥¸¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¡üÅÀ²Ð»þ´ü
¡¡¥Ô¥¹¥È¥ó¤¬¾å»àÅÀ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇ³¾Æ°µ¤¬ºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃå²Ð¤¹¤ë¡£º®¹çµ¤¤ÏÃå²Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÇ³¾Æ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¹â²óÅ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥¬¥¹¤ÎÎ®Æ°Â®ÅÙ¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Ð±êÂ®ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÀ²Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ²Ð¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¤¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥À¥ë¤¯¡¢½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÀ²Ð¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¤¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥í¡¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢REV¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¢²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥¿¥¤¤ÎÀ©¸æ¡¢¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È°µ¡¢¿å²¹¡¢Ìý²¹¡¢µÛµ¤²¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÊäÀµ¤ä¡¢¥Î¥Ã¥¥ó¥°¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Î¥Î¥Ã¥¯¥ê¥¿¡¼¥É¡ÊÅÀ²Ð»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼é¤ë¡Ë¤Ê¤É¤â¡¢Á´ÉôECU¤Î»Å»ö¡£
¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ©¸æ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ë¤¤¤¦¤È¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¡¢REV¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹²þÁ±¤Ê¤É¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÉôÊ¬¡£¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢20¡Á30ÇÏÎÏ¤°¤é¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤â²ÄÇ½¡£NA¼Ö¤Ç¤â¡¢¶õÇ³Èæ¤ÈÅÀ²Ð»þ´ü¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ´Ö¥È¥ë¥¯¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂÍÑ°è¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â²óÅ¾¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¿¤Ó¤ë¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°Û¤Ê¤ë
¡½ãÀµ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ñ¤´¹¤¨
¡¡¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥Ï¡¼¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ÎECU¤ò»È¤¤¡¢¤½¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤±½ñ¤´¹¤¨¤ëÊýË¡¡£¥¤¥â¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤ä³Æ¼ï¥¨¥ó¥¸¥óÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤ä¤êÊý¡£ÄÉ²Ã¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢°ìÈÖ¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥ó¡£
¢¥µ¥Ö¥³¥ó
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ÎECU¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈECU¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¥µ¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò³ä¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢¶õÇ³Èæ¤äÅÀ²Ð»þ´ü¤Ê¤É¤òÊäÀµ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥µ¥Ö¥³¥óËÜÂÎ¤ÈÇÛÀþÎà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ö¤Ë¤âÎ®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ñ¤´¹¤¨¤ÏÉ¬Í×¡Ë
£¥Õ¥ë¥³¥ó
¡¡À©¸æ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼Ò³°¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡£°ìÂæ°ìÂæ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¤ò´Þ¤á¡¢¥³¥¹¥È¤Ï¹â¤¯¤Ä¤¯¤¬¡¢¥í¡¼¥ó¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¤ä¡¢NA¢ª¥¿¡¼¥Üor¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¨¥¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹²½¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÈÖ´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤½¤Î¤â¤Î¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢³°¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤«¤¬¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¡£¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤´¤È¤ËÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼Ö¼ï¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶á¾ì¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÍê¤ó¤À¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤êËÜÅö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤òÃµ¤¹¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ì¹ç¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸½¼Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢ºÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢½Ð¤É¤³ÉÔÌÀ¤ÎÃæ¸Å¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥Ö¥í¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£