「アンタルヤ・オープン」(ATP250/トルコ・アンタルヤ/6月25日〜7月1日/賞金総額43万9005ドル/グラスコート)のシングルス決勝で、杉田祐一(三菱電機)がアドリアン・マナリノ(フランス)を6-1 7-6(4)で破り、ATPツアー初優勝を果たした。試合時間は1時間29分。

この結果で杉田は、マナリノとの対戦成績を2勝1敗と勝ち越した。初対戦だった2012年6月のノッティンガム(ATPチャレンジャー/6.4万ユーロ/グラスコート)の1回戦は杉田が6-4 3-6 7-6(3)で、今年4月のモンテカルロ(ATP1000/クレーコート)の予選ではマナリノが6-3 6-4で勝っていた。

今大会での杉田は、1回戦で予選勝者のマシュー・エブデン(オーストラリア)を6-1 6-3で、2回戦で元世界ランク3位で第4シードのダビド・フェレール(スペイン)を6-3 3-6 7-6(2)で、準々決勝では18歳でラッキールーザーから勝ち上がってきたダニエル・アルトマイアー(ドイツ)を6-3 6-0で下し、準決勝はマルコス・バグダティス(キプロス)が第3セット途中で棄権したため決勝進出を決めていた。

日本人選手がシングルスでツアー優勝を果たしたのは、1992年のソウルの大会を制した松岡修造と、通算11勝を挙げている錦織圭(日清食品)に続き、杉田が史上3人目となる。この結果で杉田は、週明けに更新される世界ランクで45位以内に浮上することが確実となり、松岡氏の46位を抜いて日本人歴代2位のランクとなる見込みとなった。

1988年生まれの杉田とマナリノは、ともにツアー初優勝をかけて決勝に臨んでいた。29歳のマナリノは3度目の準優勝で、初タイトル獲得はならなかった。

(テニスマガジン/Tennis Magazine)

※写真は「アンタルヤ・オープン」(トルコ・アンタルヤ)の決勝でアドリアン・マナリノを破り、日本人として史上3人目のATPツアー優勝を果たした杉田祐一(サービトン・チャレンジャーでのもの)

Photo:SURBITON, ENGLAND - JUNE 11: Yuichi Sugita of Japan celebrate after victory the final match against Jordan Thompson of Australia during the Aegon Surbiton Trophy tennis event on June 11, 2017 in Surbiton, England. (Photo by Patrik Lundin/Getty Images)