〔地震〕熊本県産山村で震度5弱、津波の心配なし
気象庁によると、2日00:58頃、熊本県阿蘇地方を震源とするM4.5の地震があり、熊本県産山村で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：7月2日00:58頃
・震源地 ：熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.2度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.5(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・熊本県 ：産山村山鹿＊
【震度4】
・熊本県 ：熊本高森町高森＊、阿蘇市波野＊
・大分県 ：竹田市久住町＊、竹田市会々＊、竹田市荻町＊
【震度3】
・熊本県 ：阿蘇市一の宮町＊、阿蘇市内牧＊、南阿蘇村中松、南阿蘇村吉田＊、山都町今＊
・大分県 ：佐伯市上浦＊、豊後大野市三重町、豊後大野市清川町＊、豊後大野市緒方町＊、豊後大野市朝地町＊、豊後大野市大野町＊、竹田市竹田小学校＊、竹田市直入小学校＊、竹田市直入町＊
・福岡県 ：八女市矢部村＊
・宮崎県 ：延岡市北川町川内名白石＊、高千穂町三田井、高千穂町寺迫＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：7月2日00:58頃
・震源地 ：熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.2度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.5(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・熊本県 ：産山村山鹿＊
【震度4】
・熊本県 ：熊本高森町高森＊、阿蘇市波野＊
・大分県 ：竹田市久住町＊、竹田市会々＊、竹田市荻町＊
【震度3】
・熊本県 ：阿蘇市一の宮町＊、阿蘇市内牧＊、南阿蘇村中松、南阿蘇村吉田＊、山都町今＊
・大分県 ：佐伯市上浦＊、豊後大野市三重町、豊後大野市清川町＊、豊後大野市緒方町＊、豊後大野市朝地町＊、豊後大野市大野町＊、竹田市竹田小学校＊、竹田市直入小学校＊、竹田市直入町＊
・福岡県 ：八女市矢部村＊
・宮崎県 ：延岡市北川町川内名白石＊、高千穂町三田井、高千穂町寺迫＊
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