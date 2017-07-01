〔地震〕北海道安平町で震度5弱、津波の心配なし
気象庁によると、1日23:45頃、胆振地方中東部を震源とするM5.3の地震があり、北海道安平町で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：7月1日23:45頃
・震源地 ：胆振地方中東部(北緯42.8度、東経141.9度)
・震源の深さ：約30km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・北海道 ：安平町早来北進＊、安平町追分柏が丘＊
【震度4】
・北海道 ：札幌白石区北郷＊、札幌南区真駒内＊、千歳市北栄、新千歳空港、千歳市若草＊、厚真町京町＊、むかわ町松風＊、むかわ町穂別＊
【震度3】
・北海道 ：石狩市聚富、新篠津村第47線＊、札幌北区太平＊、札幌北区篠路＊、札幌北区新琴似＊、札幌東区元町＊、札幌豊平区月寒東＊、札幌南区簾舞＊、札幌厚別区もみじ台＊、札幌手稲区前田＊、江別市高砂町、江別市緑町＊、千歳市支笏湖温泉＊、恵庭市京町＊、北広島市共栄＊、余市町浜中町＊、岩見沢市鳩が丘＊、岩見沢市栗沢町東本町＊、三笠市幸町＊、南幌町栄町＊、由仁町新光＊、長沼町中央＊、栗山町松風＊、苫小牧市末広町、苫小牧市旭町＊、白老町大町、厚真町鹿沼、日高地方日高町門別＊、平取町本町＊、平取町振内＊、新冠町北星町＊
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この地震による津波の心配はありません。
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・発生日時 ：7月1日23:45頃
・震源地 ：胆振地方中東部(北緯42.8度、東経141.9度)
・震源の深さ：約30km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・北海道 ：安平町早来北進＊、安平町追分柏が丘＊
【震度4】
・北海道 ：札幌白石区北郷＊、札幌南区真駒内＊、千歳市北栄、新千歳空港、千歳市若草＊、厚真町京町＊、むかわ町松風＊、むかわ町穂別＊
【震度3】
・北海道 ：石狩市聚富、新篠津村第47線＊、札幌北区太平＊、札幌北区篠路＊、札幌北区新琴似＊、札幌東区元町＊、札幌豊平区月寒東＊、札幌南区簾舞＊、札幌厚別区もみじ台＊、札幌手稲区前田＊、江別市高砂町、江別市緑町＊、千歳市支笏湖温泉＊、恵庭市京町＊、北広島市共栄＊、余市町浜中町＊、岩見沢市鳩が丘＊、岩見沢市栗沢町東本町＊、三笠市幸町＊、南幌町栄町＊、由仁町新光＊、長沼町中央＊、栗山町松風＊、苫小牧市末広町、苫小牧市旭町＊、白老町大町、厚真町鹿沼、日高地方日高町門別＊、平取町本町＊、平取町振内＊、新冠町北星町＊
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