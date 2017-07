食べてみたい？！スイーツ好きなら一度は試したい、「ブラックスイーツ」5選

天気良すぎてアイスが食べたくなる🍨 . . . . . . . 抹茶と玉露の違いとは #ひがし茶屋街 #茶ゆ #もなかアイス #黒どら焼きアイス #玉露 #0505

A post shared by Miku Yamashita (@mikupon03) on May 4, 2017 at 9:13pm PDT