iOS6以降でYouTubeがビルトインアプリから外れてしまったことは、AppleがGoogleと仲違いして自身のプラットフォームから追い出したのではないか、と広く考えられています。しかし、実はAppleが原因ではなく、Google側の要求によるものだったことが分かりました。

GoogleマップとYouTubeアプリの入手は現在、App Storeからインストールしなければなりません。2012年以前、この2つのアプリはiPhoneにデフォルトアプリとしてビルトインされていました。



特にGoogleマップと入れ替わるようにして、Appleの「マップ」アプリが登場したことを思うと、Appleは自身のプラットフォームからライバルのアプリを追い出したかったのではないか、という見方が出てしまうのも不思議ではありません。



しかし、YouTubeで以前働いていたハンター・ホーク氏によると、少なくともYouTubeに限って言えば、Google側からの「お願い」による撤去だったそうです。

Apple approached YouTube abt being default app on 1st iPhone. Making it happen ensured the "YouTube of mobile" was YouTube itself….

— Hunter Walk (@hunterwalk) June 30, 2017