Patisserie Asako Iwayanagiの4月のパフェ、ギリギリ間に合った♡ 4月限定のパフェは『パルフェローズ 〜フロマージュブランともに〜』 フランボワーズ、ライチ、バラの3種の香り…ってことで、ピエールエルメのイスパハン好きな私としては食べずにはいられなくて…。見た目も香りもお味も春らしくて幸せなパフェでした。 東京はこんな素敵なお店があるから何年過ごしてもワクワクする(*´-`)家族やお友達が東京来たら連れて行きたいな〜。 #pâtisserieasakoiwayanagi #patisserieasakoiwayanagi #parfait #等々力 #アサコイワナヤギ #パフェ #ライチ #バラ #限定 #可愛いパフェ #豪華

