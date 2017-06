今朝の体脂肪🐷 何もしてないのに少し減ったと思ったら かなりの運動を毎晩してた!(◎_◎;) 最近、次女が夜中に頻繁に起きて 抱っこしてリビングを小走りしながらウロウロしないと寝てくれないの💦 昨日は1時間おきに起きた😭 10キロの子を抱きながら ウロウロを 10分 ✖︎ 起きた回数 9回=トータル 1時間半 のハードワーク💦 ジムに通うよりいっかって思うしかない❗️ #体脂肪 #次女 #1歳8ヶ月 #夜中 #起きる #仕方ない #いつか寝る #いつの日か #いつ? #一晩寝たい #フラフラ #目の下のクマ #ひどい顔 #眠い #不眠不休 #これが子育て #今しかない #自己暗示 #やるしかない #楽しもう #どうやって? #次女の無邪気な笑顔を見れば頑張れる

A post shared by 熊田曜子 (@kumadayoko) on Jun 29, 2017 at 3:26pm PDT