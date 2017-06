『ラ・ラ・ランド in コンサート / LA LA LAND - IN CONCERT -』が、9月29日と30日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール、10月3日に愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール、10月4日に大阪・フェスティバルホールで開催される。『第89回アカデミー賞』で最優秀作曲賞、最優秀主題歌賞を含む6部門を受賞したデイミアン・チャゼル監督の映画『ラ・ラ・ランド』。同イベントは、オーケストラの生演奏による音楽と共に、大型スクリーンで上映される映画本編を楽しむことのできる「シネマコンサート」のイベントとなる。『ラ・ラ・ランド in コンサート』は5月26日にアメリカ・ロサンゼルスのハリウッドボウルでワールドプレミア公演が実施され、世界各国で巡演。日本公演では指揮をエリック・オクスナーが務め、東京フィルハーモニー交響楽団がジャズアンサンブルと共に演奏を披露する。なお日本公演は5月末から延期されていた。チケットの先着先行受付は7月9日まで受付中。一般発売日は7月22日となる。詳細は『ラ・ラ・ランド in コンサート』のウェブサイトをチェックしよう。