初対面の人や、あまり話したことのない相手を見極めるのはとても難しいものです。

海外掲示板に、

「誰かのことを深く知るために、効果的な聞き方はありますか?」

との質問がありました。

興味深い回答をご紹介します。

What are the best questions to ask to get to deeply know someone?

●「最初に飼ったペットは?」あるいは「最もお気に入りの先生は?」

それから彼らのメールを全部読む。



●「あなたの掲示板でのユーザーネームは?」



●「もし自分のクローンがいたら体の関係を持つ?」

今まで答えた人は、全員が必ずなぜするかしないかを説明しはじめる。



●「名前は?」

「あなたが求めているものは?」

「何色が好き?」



●「ジャズは好き?」



●「何をする?」と聞くよりも「なぜベッドから出たの?」と質問するようにしている。



●「自分との相性を確認するための4つの質問」を聞いたことがある。

1.「ホラー映画は好き?」

2.「ひとりで海外旅行はできる?」

3.「もしできるなら、今、全てから逃れて1からやり直せる?」

4.最後の質問は忘れたので、「ピザが好き?」とでも聞いておこう。なぜなら仮に好きじゃなければ、他の3つの質問はどうでもよくなるからだ。



●「雨が降ったらどうする?」

「どこかお気に入りの場所は?」

「悲しい時どんな音楽を聴く?」

「怖いときはどこへ行く?」



●「何人の通行人を殺したことがある?」



●「あなたの親友は、あなたの悪いところはどこだと言ってる?」



●「3つの願いをジーニー(魔法のランプ)から与えられたら、どんな願い事をする?」

(願いを増やすことやループすることは無効)



●「どんな種類のチーズが好き?」



●大学にいると1つの質問が全部をカバーする。

「専攻は何?」



●「今日、または今週学んだことは?」

「今日、何が悲しかった?」

「今、最高の楽しみは何?」

「今日、あなたを笑わせたことは何?」



短時間で人となりを知るのは難しいですが、質問ひとつで引き出せるものは変わってきそうですね。