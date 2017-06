◆主題歌&挿入歌は?

◆「HiGH&LOW」シリーズ

【HiGH&LOW/モデルプレス=6月30日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)の本予告映像が解禁となった。5つのチームが拮抗するSWORD地区を舞台に、覇権を争う若き男たちの闘いと、熱い友情ドラマを描いてきた、「HiGH&LOW」シリーズ。最新の本予告映像には、新キャスト含めたSWORD全員がついに集結。今作の軸ともなる最凶軍団・林蘭丸(中村蒼)率いる“DOUBT(ダウト)”とジェシー(NAOTO)率いる“プリズンギャング“の登場に加え、九龍グループの各トップを演じる岩城滉一、岸谷五朗、加藤雅也、笹野高史、高嶋政宏、木下ほうか、中村達也、早乙女太一という豪華俳優陣も勢揃いした。さらに、九龍グループのボス・龍心(津川雅彦)が口にする「SWORDの終わりだ」という意味深発言も。その理由とは一体何なのか。主題歌は、昨年に引き続き「HIGHER GROUND」に決定。そして、挿入歌には、新曲「Valentine feat. Rui & Afrojack/Break into the Dark」が追加される。歌うのは、世界的DJ・音楽プロデューサーであるAfrojack(アフロジャック)が発掘、プロデュースする実力派ボーカリスト・Valentine(バレンタイン)。彼の透き通るような優しい歌声と美しさでよりいっそう、劇中シーンを盛り上げる。街を守るため、愛する人を守るため、家族を守るため、学校の看板を守るため、伝統を守るため、それぞれの正義を掲げた5つのチームの総称・SWORDが競い合う街「SWORD地区」。このSWORD地区を舞台に繰り広げられる本シリーズの映画1作目では、SWORD地区を再開発してカジノ建設を目論む反社会組織や海外マフィアが送り込んだ傭兵集団「MIGHTY WARRIORS」と対決するまでが描かれた。巨大コンテナ置き場を舞台に、500人を超える敵とSWORD連合軍とが激突するクライマックス・シーンは規格外のスケール感となり、話題となった。新作(続編)では、ついにSWORD排除を目指す闇の勢力「九龍グループ」の全貌が明らかに。また、お馴染みのAKIRA、青柳翔、TAKAHIRO、登坂広臣、岩田剛典、黒木啓司、山田裕貴、窪田正孝、林遣都らはもちろん、新キャラクターとして中村蒼やNAOTO、小林直己、関口メンディーが登場。さらには謎に包まれた九龍グループの会長役として、すでに登場した岩城をはじめ、日本映画のレジェンド達も集結した。(modelpress編集部) (modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】