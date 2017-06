ちょwwwおまwwwww

どないなってんねんwwwww pic.twitter.com/434DaqulPi— 今日の動画 (@kyonodoga) 2017年6月27日

イギリス・ロンドン中心部の繁華街コヴェント・ガーデンで、片手で軽々と宙に浮き、あり得ない動きをするストリートパフォーマー「シルバーマン」が人気を集めています。シルバーマンは一体どうやって超絶パフォーマンスをしているのかを明らかにするべく、準備作業から撮影したムービーが公開されています。ロンドンのストリートパフォーマー「シルバーマン」の空中浮遊がどのように凄いのかは、以下のツイートを見れば一発でわかります。一体どうやって「シルバーマン」が空中浮遊しているかについては、以下のムービーを見るとなんとなく分かります。Silver man secret revealed London street performer, floating and levitating trick - YouTube不思議な空中浮遊の種明かしは以下の通り。シルバーマンのステージは、折りたたみ式の箱になっています。黙々と準備をするシルバーマン。箱の骨組みにしっかりと金属の棒を固定しているところ。入念にチェック。箱の中に特に仕掛けがあるわけではありません。準備ができたので、ステージの箱を路上に運びます。金属の板を取り出して……穴を塞ぐように敷き詰めます。スコップの先端をしっかりと箱に固定。シーツを取り出して……ステージを覆いました。ジャケットに銀色のスプレーをかけています。ジャケットを羽織って、背中がやや膨らんだ状態でステージに向かいます。顔も銀色にメイク済み。、脚立をおいて準備完了。建物に立てかけられたスコップの柄の部分。折れ曲がった金属パイプがタネのようです。やや不自然な左手には先ほどのスコップの柄。サングラスをかけて、帽子をかぶります。ステージの脚立に上ってスコップの柄の部分をスコップの先端に突き刺して準備完了。ヘルプの女性が脚立を取り外すと……空中浮遊開始。スコップを持った片手で浮遊。ストリートパフォーマンスにチップが渡されると……帽子を取ってお辞儀。この角度まで。そしてまた、元に戻りました。異様な光景に人だかりができました。チップが入れられると……紳士的にお辞儀。少年がチップを渡すと……帽子をとったシルバーマンは……45度の角度で静止。顎がぷるぷると小刻みに震えています。かなりキツい姿勢のようです。カメラを向けてる人に「しっかりと撮れよ」と言わんばかりのポーズ。さまざまなポーズを決めるシルバーマン。体を支える棒の助けはあるとしても、かなりのトレーニングを積み重ねることで超絶パフォーマンスは成立しているようです。「シルバーマン」と同じような空中浮遊のパフォーマンスはYouTubeで多数公開されています。The Floating and Levitating Man. TRICK REVEALED (step-by-step) ! - YouTube準備途中を撮影するのは営業妨害と言えなくもありません。The Floating and Levitating Man. TRICK REVEALED !!! London. Street Performer - YouTube種も仕掛けもあるジャケットをバッチリ撮影されています。仕掛けが非常に分かりやすいムービーもあります。Secret revealed London street performer, floating and levitating trick - YouTube