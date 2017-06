映画『ワイルド・スピード』シリーズの俳優ドウェイン・ジョンソンが主演を務める、1995年のパニック・アドベンチャー・ファンタジー『ジュマンジ』の続編『Jumanji:Welcome to the Jungle(原題)』より、波乱万丈の冒険を予感させるティーザー予告編が、公式ツイッター上で公開された。ゲームの展開が現実の世界で起きてしまう魔法のすごろくゲーム「ジュマンジ」が再発見され、新たな騒動が巻き起こる『ジュマンジ』の続編『Jumanji:Welcome to the Jungle(原題)』。公式ツイッターやFacebookで公開された映像では、「ゲームが変わった」というテロップと共に、浜辺に埋もれかかったゲーム「Jumanji」を拾い上げる誰かの手が。アクロバティックなバイカー集団や敵を壁に放り投げるドウェインが登場し、ゾウやカバ、サイなどの猛獣たちが雄叫びを上げ、突進してくる。ロビン・ウィリアムズ主演の1作目よりもアクション満載といった感じだ。ドウェインはドクター・スモルダー・ブレイブストーンというゲームのアバターのキャラクターを演じると伝えられているが、詳細は不明。4人の高校生が古いビデオゲーム機を発見したことから現実世界を離れゲームの世界に迷い込み、抜け出すためのサバイバルを繰り広げるさまを描くという。メガホンを取るのは『バッド・ティーチャー』(12)のジェイク・カスダン。キャストはほかに、『スクール・オブ・ロック』(04)の俳優ジャック・ブラック、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』(14)の女優カレン・ギラン、『リベンジ・マッチ』(14)の俳優ケヴィン・ハートや歌手ニック・ジョナスなどが名を連ねる。『Jumanji:Welcome to the Jungle(原題)』は12月20日(現地時間)より全米公開予定。