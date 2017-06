小さな子どもを育てていると、予定どおり、思ったとおりいかないことの方が多い。

米テネシー州ノックスビルに住むモーガン・キングさんは、シングルマザーとして生後3か月の娘を育てながら、テネシー大学に通っている。

既に実の母を亡くしていることもあり、学業と育児と仕事に追われる彼女の苦労は察するに余りある。

先日も、娘のコービンちゃんの預け先の都合がつかず、やむなく大学での講義を欠席しなければならなくなった。

モーガンさんは指導教授に対し、欠席の理由を説明し詫びた。

すると当の先生から、以下のような返事が来たそうだ。モーガンさんはこれをTwitterで公開している。

モーガンさんが感動したという返信の内容はおよそ以下のとおり。

彼女は心からそう思ってくれていた。

というのも、モーガンさんが翌日、少し遅れて教室に入ると、「なんだ…娘さんを連れて来ると思ったのに」と言ってくれたそう。

モーガンさんのツイートには2万6000人以上が「いいね」し、複数の海外メディアでも取り上げられ、「私まで幸せな気持ちになったわ」「素敵な先生ですね」「思いやりに溢れている」といった声が相次いだ。

更に、ツイートが拡散し、称賛の声が続出していることを報告すると、指導教授からはこの様な返事が。

Update: I just went to email my professor to let her know I posted her email and it went viral but she beat me to it! Hahaha #twitterfamous pic.twitter.com/4n8EEc0zux

- Morgan King (@morgantking) 2017年6月19日