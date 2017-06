一見、丸太がロープで

繋げられているだけだが…

ちょっと近寄ってみようか

ここまで寄ったら分かるかな?

向きを変えるとこの通り

しかも、スゴい細かい!

何となく予想はしていたが

やっぱり、細かく作り込まれてる…

木が崩れているところが

あやしいなぁ…

あなたには何か見える?

鳥がいるっ!

Licensed material used with permission by Maskull Lasserre