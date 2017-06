01.

新しい自分と向き合える

02.

世界は大きいと気づかされる

03.

人に頼ることが減って

より自立できる

04.

これまでとは違う

繋がりを持てる

05.

どんな場所でも順応が可能

06.

行き詰った生活を

一新することができる

07.

「ホーム」とは

自分の心が決めるもの

Licensed material used with permission by Elite Daily