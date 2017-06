フルーツやスパイス、アイスティーを選んでカスタマイズ。

紅茶ブランド『リプトン』から、自分の好きなフルーツアイスティーをつくれるアイスティー専門店『Fruits in Tea OMOTESANDO & OSAKA』が2017 年 6 月 28 日(水)からは東京・表参道、2017 年 7 月 7 日(金)からは大阪にて期間限定オープン。

さっそく東京・表参道にて行われた『Fruits in Tea』メディア向け試飲会へ行って体験してみました。様子をご紹介します。



場所は表参道駅からすぐ。黄色いリプトンカラーが目印の建物です。



カウンターでメニューをもらって注文します。

この日、タンブラー、ドリンク、おかわりドリンクがセットになったものをオーダー。

カスタマイズオーダー方法は

の手順。フルーツたっぷりで具だくさん盛りだくさん!



カスタマイズは4万通りになるそうで、本当に迷ってしまいます。「オーダー難しい……!」という人は最初にセットになったメニューもあるようです。

今年の『Fruits in Tea』は、。“オーギョーチ”、“アロエ”、“カラータピオカ”と、食感を楽しめる3種類の具材がプラスされパワーアップ。



筆者はこの日、

を選んでみました。



オーダーすると、紅茶やフルーツを入れてその場で作ってもらえるようです。



さっぱり夏らしいトロピカルなブレンドが完成〜。気分でチョイスできるので楽しい。表参道での持ち歩きフードとしてファッションアイテム風に好きなカラーで選ぶのもよさそう。



店舗の2階にはイートインスペースがあります。



タンブラーの壁が並んでいます。ビタミンカラーのイエローがまぶしい。



窓からは表参道が一望でき、フルーツたっぷりのキラキラしたアイスティーと写真を撮るとどこもかしこもフォトジェニック。



美味しい!

ライムがベースとなっているのでさっぱりスッキリした味わい。オーギョーチの“ぷにぷにつるん”とした果肉を口の中で楽しみながら飲めるドリンクでした。



嬉しいのは、おかわりティーのシステム。氷がとけるまでは紅茶はお代わり自由。1階のカウンターにある3種類あるアイスティーを追加していいようです。



カスタマイズ・フルーツアイスティー専門店『Fruits in Tea OMOTESANDO & OSAKA』は2017 年 6 月 28 日から東京・表参道、2017 年 7 月 7 日から大阪に期間限定オープン。紅茶好きは訪れてみてはいかが?

Fruits in Tea

http://brand.lipton.jp/leaf/fruits_in_tea/

<Fruits in Tea Cold Brew Summer OMOTESANDO>

開催場所:Zero Base 表参道(東京都港区南青山 5-1-25)

開催期間:2017 年 6 月 28 日(水)〜8 月 27 日(日)

10:00〜20:00(19:45 L.O.)

※8 月 27 日(日)のみ 17:00 (16 : 45 L.O.)CLOSE

場所 : Zero Base 表参道(東京都港区南青山 5-1-25)

販売商品 :オリジナルアイスティー「Fruits in Tea」、リプトン コールドブリュータンブラー

セット(店舗限定デザイン)

価格:タンブラー 1000 円/カップ 600 円

リプトン コールドブリュータンブラーセット 1000 円