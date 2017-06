アイコスでお馴染みの煙とニオイが少ない過熱式 タバコ の新勢力である「Ploom TECH(プルーム・テック)」が、ついに東京で販売開始です。プルーム・テックは、日本たばこ産業(JT)が販売する過熱式タバコで、これまでオンラインショップか福岡県のショップでしか購入することができませんでした。しかし、6月28日からの予約受付分にて東京の実店舗でも購入が可能になります。プルーム・テックってなに?▲プルーム・テック スターターキットプルーム・テックはタバコを過熱して喫煙する過熱式タバコです。火を付けて喫煙する従来のタバコに比べ、煙やニオイが少ないのが特徴です。スターターキットと呼ばれるプルーム・テック本体に、専用のたばこカプセルを装着して喫煙します。スターターキットとたばこカプセルは別売りになっており、喫煙するには両方が必要になります。スターターキットは4000円(税込み)たばこカプセルは5個入りで460円(税込み)。▲プルーム・テック たばこカプセル予約及び購入方法東京での予約購入可能な店舗は下記の6店舗になります。■Ploom Shop銀座店東京都中央区銀座4-3-5 銀座AHビルB1〜2F■Ploom Shop新宿三丁目店東京都新宿区新宿3-11-6エクレ新宿1F■Mercedes-Benz Connection / UPSTAIRS東京都港区六本木7-3-10メルセデスベンツコネクション2F■Rethink Lounge TORANOMON東京都港区虎ノ門2-2-1JTビル1F■Sign all day東京都渋谷区代官山町19-4代官山駅ビル■café STUDIO東京都渋谷区神宮前4-31-10YMスクウェア1F予約方法は、プルーム・テックのブランドサイトにて、受取店舗、受け取り日時を指定して予約します。上記6店舗は6月28日の予約受付開始時点で、6月29日から一週間先まで受け取り日時を指定することが可能。以降の予約分についても予約日から一週間先の受け取り日を指定できます。在庫は各店舗ごとに時間帯に区切られ、指定した時間帯の在庫がなくなれば予約が不可能になります。つまり早い者勝ち。店舗に並ぶ手間は不要ですが、熾烈な予約合戦が予想されます。▲予約受付の告知を行うプルーム・テックのブランドサイトまた、予約には「JTスモーカーズID Plus Ploom」と呼ばれるアカウントが必要になるため、申請ページにて事前に申請する必要があり、申請が完了するまでには、年齢などの本人確認を行なうため数日かかる見込み。つまり、現時点でアカウントを持っていない人はスタートダッシュの波に乗れないことを意味します。その他の購入方法上記の6店舗は直営店やコラボショップのため先行販売的な位置づけとなり、プルーム・テックを取り扱う街のたばこ屋などは7月3日以降、上記と同様の方法で購入予約が可能となります。取扱店の数は都内の港区、渋谷区、新宿区、千代田区、中央区、品川区で約100店舗(詳しくはこちら)。また、オンラインショップでも7月6日から数回にわけて予約が再開される見込みです。なお、オンラインショップでの予約は先着順ではなく抽選となります。いずれの方法で購入するしても、JTスモーカーズID Plus Ploomが必要となりますので、購入希望の方は、まずアカウントの登録をオススメします。発売日だからといって、予約なしで実店舗に凸っても購入できませんのでご注意を! ガジェット マートPT-Battery プルームテック Ploom Tech 互換バッテリー(¥1,580)