《4/23のスイーツ♡》 リズラボキッチンでパンケーキを食べた後に味甘CLUBさんで天使の涙を✨ . ぷるぷる寒天にきなこと黒蜜✨ . 美しい☺️✨ . #味甘club #表参道 #きなこ #黒蜜 #カフェ巡り

A post shared by *.୨୧ ぱ ん も ん ᵕ̈*⑅ (@panmon15) on Apr 28, 2017 at 10:53pm PDT