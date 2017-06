無限の伸びしろを感じさせるアイディアを搭載したTシャツが世界を驚かせています。詳細は以下から。日本の誇るサブカルチャーの殿堂、 ヴィレッジヴァンガード 。多くの驚くべきプロダクトや見逃されるべきではないカルチャーがこの空間から発信されてきました。そんなヴィレヴァンがこの夏発売するTシャツが、発売前から海外でも話題になっています。それがekoD Worksによる「妄想マッピングTシャツ」シリーズの最新作、「Illusion grid」なのです。Illusion gridは胸部に白いグリッドで区分けされた灰色の領域がプリントされているTシャツなのですが、このグリッドに大きな仕掛けがあります。モデルさんを横から見るとすぐに分かると思いますが、グリッドと周囲の陰影、皺などが、まるで着用者が 巨乳 であるかのように錯覚させる作りになっているのです。縦横の線を思わず直線だと勘違いしてしまう私たちの脳を逆手に取った極めて秀逸なデザインと言うしかありません。なお、この商品は取り寄せ用で、1枚税込み3888円。発送予定は7月下旬から8月上旬とのこと。分厚いパッドを入れる必要もなく、気軽に雰囲気巨乳になれるこのTシャツ、今年の夏のちょっとしたシーンで試してみると面白そうです。Cleverly Designed T-Shirt Can Give Anyone an Ample Bosom _ Oddity Central - Collecting Oddities

