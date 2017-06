空港の安全を守ってきた1匹のワンコが、とっても幸せな引退の日を迎えた。

米フロリダ州にあるオーランド国際空港で、5年間に渡り警察犬(通称:K-9)として活躍してきたGemaちゃんだ。

▼相棒のエディさんと一緒に

There she is! K-9 Gema is ready to party. She’s retiring after almost 5 years at MCO with handler Eddie. #HappyRetirementGema pic.twitter.com/4PUsHP4rmX - Orlando Intl Airport (@MCO) 2017年6月8日

オーランド国際空港の公式Twitterが、「最も忠実で献身的な従業員」と表現するGemaちゃん。

彼女の最終勤務日となる6月9日、オーランド国際空港は盛大に退職を祝うことにした。

Gemaちゃんの引退パーティ

Gemaちゃんのために開かれたパーティの様子がこちらだ。

▼主役にはティアラを

Yep, she’s got a retirement crown. 👑 #HappyRetirementGema pic.twitter.com/ZN5J7VPLZY

- Orlando Intl Airport (@MCO) 2017年6月8日

▼同僚たちも勢ぞろい

Surprise! We brought Gema’s besties to help send her off - fellow MCO K-9s Grand, Fina and Liza. 🐶#HappyRetirementGema pic.twitter.com/LKY8KdMqz8 - Orlando Intl Airport (@MCO) 2017年6月8日

思わず笑顔に?

Happiness level: #HappyRetirementGema pic.twitter.com/WvVVhboyG6

- Orlando Intl Airport (@MCO) 2017年6月8日

▼豪華な骨も贈られた

The sweet rewards of retirement. #HappyRetirementGema pic.twitter.com/OoJydnYWaV - Orlando Intl Airport (@MCO) 2017年6月8日

一連のツイートには「ステキなパーティ」「引退おめでとう」「かわいい」などのコメントが寄せられている。

Gemaちゃんの功績

Gemaちゃんのトレーディングカードによると、アメリカ合衆国国土安全保障省で、爆発物探知の訓練を受けたのち、2012年12月からオーランド国際空港のチームの一員となったそうだ。

▼これから貴重になりそうな、Gemaちゃんのトレーディングカード

She’s officially retired, & now this is a collectible. RT this post & we may send you the rare K-9 Gema doggo card. #HappyRetirementGema pic.twitter.com/VhsN77uHkd

- Orlando Intl Airport (@MCO) 2017年6月13日

仕事の相棒だったエディさんはGemaちゃんの仕事ぶりを振り返り、「暗闇で彼女は私の目となってくれた。彼女は私の姉であり、用心棒だった。寂しい時には、彼女は私がひとりじゃないと教えてくれた」とコメントしている。

“In darkness, she is my eyes. She’s my sister, my protection. When lonely, she lets me know I’m not.”- Handler Eddie N.#HappyRetirementGema pic.twitter.com/N3YRJhCkxk - Orlando Intl Airport (@MCO) 2017年6月8日

Gemaちゃんは引退後も、エディさんと一緒に暮らすそうだ。