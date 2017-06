窪塚洋介が6月27日にインスタグラムで女児誕生を報告。妻でダンサーのPINKYも同日、ブログで出産を発表した。PINKYは「ご報告」と題してブログを更新し、「愛しい愛しい命が無事に産まれてきてくれました。元気な女の子です」と報告。「入院から出産まで、ずっと側にいて心も身体も支えてくれた主人と、頑張って産まれてきてくれた我が子に感謝ばかりです」と続けた。また、「妊娠してからすぐ、主人が『あまと』という素敵な名前を付けてくれました(漢字は伏せさせていただきますね。)」と赤ちゃんの名前を発表。写真も披露している。一方、窪塚も同日インスタグラムでコメント。「Thanks Pinky. Thanks Doctor. Thanks Midwife. Thanks Family. Thanks Crew. Thanks Massive. and Thanks Gods.」と妻のPINKYをはじめ、主治医、看護師、家族、スタッフ、神様に感謝の気持ちを伝えると、「We had 33hours until our baby girl comin' after water breaking on last Tuesday.」と先週火曜日(6月20日)に破水してから赤ちゃんが誕生するまで33時間かかったことを報告。「She is amazing qute.lol」赤ちゃんはメチャクチャカワイイとのろけると、「We are so happy. The glory days go on.」子どもが生まれてとても幸せで、素晴らしい毎日を過ごしていると綴り、最後に「Still on Journy with this Family.」と締めくくっている。