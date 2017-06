米ニューヨーク州ウォーレン郡のクイーンズベリーにある遊園地「シックス・フラッグス(Six Flags/The Great Escape & Splashwater Kingdom)」で、『Sky Ride』というアトラクションに乗っていた少女がゴンドラから落下した。しかしそのゴンドラで起きている異変に気付いて真下に来場者などが集まり、少女を見事にキャッチした。その様子は動画でも紹介され、話題となっている。『New York Post』ほか複数のメディアが伝えたところによれば、事故が起きたのは24日のあたりはまだ明るい夜8時頃のこと。ロープウェイ型の『Sky Ride』から落下したのはデラウェア州サセックス郡のグリーンウッドから遊びに来ていた14歳の女の子で、本人およびゴンドラに少女とともに乗っていた子が「落ちる! 誰か助けて。首が安全バーにはさまって苦しい」などと大声で叫び、その数分後に少女は腕力が尽きて7.6メートルの高さから落下した。少女が大した怪我をせずに済んだ理由は3つある。そのアトラクションが、来場者が歩行する真上のそう高くないところをゆっくりと進むものであったこと。無線でアクシデントを知ったオペレーターが『Sky Ride』の運転を停止させたこと。そして最も重要であったのが、彼女を救いたいとして一丸となった10人ほどの来場者および従業員たちのサポートであった。「大丈夫、落ちてごらん。君を捕まえる準備は出来ているから!」彼らはそんな言葉をかけ、ついに落下した少女の体を受け止めた。少女はパークの救急隊員によって手当を受け、グレンズフォールズの病院を経てヘリ空輸でアルバニー・メディカルセンターへと運ばれ、検査を受けたところ重傷などは負っていないことが確認された。ただしNY州スケネクタディ市の47歳男性が少女を捕まえる際に背中を痛めたという。少女が滑り落ちた理由は分かっていないが、ベルトやバーなど安全装置がなぜ役目を果たさなかったのか、郡保安官事務所が詳しい調査を進めている。またオペレーターには直ちに非常事態の連絡がなされたものの、運転が停止するまで少なくとも1分半かかっていたとの目撃証言があるという。園の広報担当者は「私どもの最優先課題は常にお客様の安全です。徹底した安全確認のため少しの間このアトラクションは閉鎖されます」と述べている。未来ある少年少女の命を一瞬にして奪う、まさに目を覆いたくなる壮絶な事故が時おり伝えられる遊園地という世界。スリルライドはやはり危険と隣り合わせである。スコットランドではジェットコースターが脱線して落下し、中国・河南省では回転軸が破損したことにより「空飛ぶ円盤」が運転中に落下してしまった。また、髪の長い人も要注意である。ネブラスカ州の移動遊園地では少女の髪の毛がマシンの回転軸に絡まり、その頭皮までを剥がすという悲惨な事故が起きている。こちらは『NedtheDestroyer』さんにより“Girl Falls from SIX FLAGS 25 ft high Sky Ride 'Don't Let Go'”というタイトルでYouTubeに投稿されたこのたびの事故の動画である。画像は『Loren Lent 2017年6月24日付Facebook』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 Joy横手)