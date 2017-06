自身が勤務する会社が定めるドレスコードと、孤軍奮闘した一職員の武勇伝が称賛されている。

英国の一部の地域では、初夏を迎え、例年にない暑さに見舞われているという。

ある会社のコールセンターで働く、バッキンガムシャー在住のジョーイ・バージさんは、あまりの暑さに耐えかね、先日、ご覧のショートパンツ姿で出社した。

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP

- joey (@jBarge_) 2017年6月19日