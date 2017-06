ドコモが訪日外国人向けに無料で使える 格安SIM を提供します。詳細は以下から。 NTTドコモ の報道発表資料によると、同社は2017年7月1日(土)から、外国人旅行者が日本滞在中に利用できるデータ通信専用プリペイドSIM「Japan Welcome SIM」の提供を開始するそうです。Japan Welcome SIMは、訪日前に専用サイトで申し込むと、空港内の施設などでSIMカードを受け取り、ドコモの通信ネットワークを15日間利用できるサービス。APN設定は不要で、手持ちのスマホやタブレットで簡単に利用できるとのこと。料金プランは訪日前に対象の広告動画閲覧などをすると15日間無料で128kbps通信を利用できる「プラン0(2017年10月ごろ提供)」「プラン1000(1000円、128kbps)」「プラン1700(1700円、500MB高速通信+128kbps使い放題)」の3つ。広告動画視聴で10MB、アンケート回答で10MB、アプリインストールで50MB、広告記事閲覧で10MBをチャージできるほか、100MBを200円、500MBを700円で購入可能。申し込みのフローをまとめるとこんな感じになります。また、Japan Welcome SIMはドコモだけでなくパートナー企業が自社のサービスと組み合わせて販売可能。これはホテル業や旅行代理店、航空会社などの企業が、自社が企画する宿泊プランやツアー内容などに組み合わせる「オプション提供型」。自社のWEBサービスやアプリ利用時の高速データ通信量をカウントしないサービスを提供できる「カウントフリー型」。パートナー企業はこの2種類からタイプを選べるほか、広告動画などの出稿も受け付けています。

