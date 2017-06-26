ÈîËþ¤Ï°äÅÁ¤¹¤ë¤Î¤«¡©ÌµÍý¤Ê¤¯Áé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤ë½¬´·¤È¤Ï¡©
ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°äÅÁ¤è¤ê¤âÀ¸³è½¬´·¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤
¤è¤¯¡¢¡Ö¿Æ¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ä¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°äÅÁ¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤â¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áé¤»¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿»ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤âÁé¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¤È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢£¹¥õ·î¤Ç£²£¹£Ë£ç¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£¶¤«·î¤Ç£²£µ£Ë£ç¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¤Ï£³³ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
À¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Êý¤¬ÅöÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áé¤»¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áé¤»¤Ê¤¤À³Ê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Áé¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ð¤«¤ê¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÍýÍ³¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤À¤«¤éÁé¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥É¥ó¥É¥ó¼«Ê¬¤Ë»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤âÂÀ¤ëÂÎ¼Á¤Ê¤ó¤À¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿»ö¤¬¡¢°ì½ï¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áé¤»¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÂÀ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤£±£°¸Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ ËèÆü¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°»¤Ç¤â¡¢¥¬¥à¤Ç¤âËèÆüµÛ¼ý¤ÎÎÉ¤¤ÅüÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ»éËÃ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤ª²Û»Ò¤Ï¹âµé¤Ê¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¿´¤Î±ÉÍÜ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢½¬´·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿·¤·¤¯¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Ìë¹¹¤«¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ìë¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÆüÃæ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ºÙË¦¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ìë£±£°»þ¡Á£²»þ¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï½¢¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤é¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢¥°¥ì¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¿©Íß¤ò½Ð¤¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥°¥ì¥ê¥ó¤Î±Æ¶Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Ð¤«¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë¤È¡¢·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¡¢µ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆ¯¤¤ÇÂå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ »ÑÀª
Á°¤«¤¬¤ß¤ËÇÇØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÆâÂ¡¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ÆÆ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»éËÃ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢£±Æü¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥ ÊØÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ËèÆü²÷ÊØ¤Ç¤¹¤«¡©
ÊØÈë¤ÏËüÉÂ¤Î¸µ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âå¼Õ¤¬°¤¤Êý¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬°¤¤ÊýÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊØÈë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Ä²¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ä²¤¬·ù¤¬¤ë¿©»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æù¡¢ÍÈ¤²Êª¡¢¥Ñ¥ó¡¢µíÆý¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÅº²ÃÊª¤ÎÂ¿¤¤²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¦ ¿åÊ¬¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËÀÝ¼è½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÊØÈë¤Ë¤â¿åÊ¬ÉÔÂ¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬ÉÔÂ¤ÏÏ·ÇÑÊª¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ï·ÇÑÊª¤Ï¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸áÁ°Ãæ¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿åÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏ·ÇÑÊª¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
§ ¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÊØÈë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãº¿å²½Êª¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¾å¼ê¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê±ÉÍÜ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆºÙË¦¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆâÂ¡¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âå¼ÕÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¨ ¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤òºî¤ê¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤È¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä²¤Ç¤â¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤ÈÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¾¤¬³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ê¤ó¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤¤²¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© ¿¼¸ÆµÛ¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ÀÁÇ¤Ï»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ð¤¤¤Ï¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¸ÆµÛ¤â¿¼¤¯½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
ª Áá¿©¤¤¤Ç¡¢¤Ä¤¤¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥ó¤Ï¡¢ÊÌÌ¾ÂÀ¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ë¤ä¤«¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥ó¤¬½Ð²á¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áá¿©¤¤¤ÇµÞ·ã¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥ó¤¬½Ð²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í¾¤Ã¤¿Ê¬¤Ï»éËÃ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤òµÞ·ã¤Ë²¼¤²¤ë¤È¶õÊ¢¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÁá¿©¤¤ÅÙ¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢²¹¤«¤¤½ÁÊª¤Ç¤¹¡£
Ì£Á¹½Á¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ß¤¬ËþÊ¢´¶¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¹¤«¤¤½ÁÊª¤Ï¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Áé¤»¤ë¤¿¤á¤ËËèÆü¤Î¹ÔÆ°ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¤Þ¤º¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê£±£°¹àÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¼±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ÆË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¡¢ÂÎ½Å¡¢ÂÎ»éËÃ¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢¥×¥ÁÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤äÂÎ»éËÃ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¸«¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¯¸«¤Ç¤¹¡£
¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤ÂÎºî¤ê¤Ø¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Áé¤»¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éº£Æü¤«¤é¹ÔÆ°¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë°Ù¤Ë¡£
¡Ú¿åÌî Ä¾Èþ¡§·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Û
¼Ì¿¿¡¦¿Þ¤ò´Þ¤à¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¢£JIJICO¤È¤Ï¡©
ÀìÌç²È¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥×¥í¡Ù¤¬³«Àß¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë»þ»ö¥Í¥¿¥³¥é¥à¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£