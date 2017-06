01.

つねに身体に気をつかっている。

02.

「朝活」を習慣にする。

03.

すぐやる。後回しにしない。

04.

人に任せる勇気を持つ。

05.

完璧を求めない。

06.

パレートの法則に従う。

07.

絶対にイエスマンにならない。

08.

できるだけ会議を避ける

09.

メールは一気に処理する。

10.

八方美人にならない。

11.

ノートこそ宝。

12.

生活のバランスはとる。

13.

ToDoリストにタスクを書き溜めない

