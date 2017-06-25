〔長野県南部震度5強〕余震相次ぐ、1週間程度は要注意(25日10時現在)
気象庁によると、25日09:24頃、長野県南部を震源とするM4.4の地震があり、長野県木曽町で震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。
長野県南部では07:02頃発生したM5.6、最大震度5強の地震以降、余震とみられる地震が頻発しています。気象庁では今後1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意、特に今後2、3日程度は規模の大きな地震に警戒を呼びかけています。
■発生事象
・発生日時 ：6月25日09:24頃
・震源地 ：長野県南部(北緯35.9度、東経137.6度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・長野県 ：木曽町開田高原西野＊
【震度3】
・長野県 ：王滝村鈴ヶ沢＊、王滝村役場＊、木曽町新開＊、木曽町三岳＊
■地震発生状況(震度2以上)
・25日09:48 M3.6 北緯35.9度、東経137.6度 約10km 最大震度3
・25日09:32 M2.6 北緯35.9度、東経137.6度 約10km 最大震度2
・25日09:24 M4.4 北緯35.9度、東経137.6度 約10km 最大震度4
・25日08:43 M3.0 北緯35.9度、東経137.6度 約10km 最大震度2
・25日08:25 M2.9 北緯35.9度、東経137.6度 ごく浅い 最大震度2
・25日07:19 M2.8 北緯35.9度、東経137.6度 ごく浅い 最大震度2
・25日07:02 M5.6 北緯35.9度、東経137.6度 7km 最大震度5強
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
長野県南部では07:02頃発生したM5.6、最大震度5強の地震以降、余震とみられる地震が頻発しています。気象庁では今後1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意、特に今後2、3日程度は規模の大きな地震に警戒を呼びかけています。
■発生事象
・発生日時 ：6月25日09:24頃
・震源地 ：長野県南部(北緯35.9度、東経137.6度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・長野県 ：木曽町開田高原西野＊
【震度3】
・長野県 ：王滝村鈴ヶ沢＊、王滝村役場＊、木曽町新開＊、木曽町三岳＊
■地震発生状況(震度2以上)
・25日09:48 M3.6 北緯35.9度、東経137.6度 約10km 最大震度3
・25日09:32 M2.6 北緯35.9度、東経137.6度 約10km 最大震度2
・25日09:24 M4.4 北緯35.9度、東経137.6度 約10km 最大震度4
・25日08:43 M3.0 北緯35.9度、東経137.6度 約10km 最大震度2
・25日08:25 M2.9 北緯35.9度、東経137.6度 ごく浅い 最大震度2
・25日07:19 M2.8 北緯35.9度、東経137.6度 ごく浅い 最大震度2
・25日07:02 M5.6 北緯35.9度、東経137.6度 7km 最大震度5強
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