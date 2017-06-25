〔地震〕長野県王滝村・木曽町で震度5強、津波の心配なし(6/25)
気象庁によると、25日07:02頃、長野県南部を震源とするM5.7の地震があり、長野県王滝村・木曽町で震度5強の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月25日07:02頃
・震源地 ：長野県南部(北緯35.9度、東経137.6度)
・震源の深さ：ごく浅い
・地震の規模：M5.7(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5強】
・長野県 ：王滝村鈴ヶ沢＊、王滝村役場＊、木曽町三岳＊
【震度5弱】
・長野県 ：木曽町開田高原西野＊
【震度4】
・長野県 ：上松町駅前通り＊、大桑村長野＊、木曽町新開＊、木曽町日義＊、木曽町福島＊
・石川県 ：輪島市門前町走出＊
・岐阜県 ：高山市高根町＊、下呂市下呂小学校＊、中津川市加子母＊、中津川市付知町＊
【震度3】
・長野県 ：松本市奈川＊、松本市丸の内＊、諏訪市湖岸通り、諏訪市高島＊、茅野市葛井公園＊、塩尻市楢川保育園＊、塩尻市木曽平沢＊、朝日村小野沢＊、飯田市高羽町、飯田市上郷黒田＊、飯田市大久保町＊、伊那市下新田＊、辰野町中央、箕輪町中箕輪＊、南箕輪村役場＊、中川村大草＊、長野高森町下市田＊、阿智村駒場＊、阿智村清内路＊、下條村睦沢＊、売木村役場＊、泰阜村役場＊、南木曽町読書小学校＊、南木曽町役場＊
・石川県 ：七尾市田鶴浜町＊、穴水町大町＊、中能登町能登部下＊
・岐阜県 ：高山市丹生川町坊方＊、高山市一之宮町＊、高山市朝日町＊、高山市清見町＊、高山市国府町＊、高山市上宝町本郷＊、高山市久々野町＊、飛騨市河合町元田＊、飛騨市古川町＊、下呂市森、下呂市萩原町＊、下呂市小坂町＊、中津川市かやの木町、中津川市本町＊、中津川市小栗山＊、中津川市坂下＊、中津川市福岡＊、中津川市川上＊、中津川市山口＊、恵那市上矢作町＊、岐阜市加納二之丸、岐阜市柳津町＊、岐南町八剣＊、瑞穂市別府＊
・富山県 ：射水市橋下条＊、射水市加茂中部＊
・静岡県 ：袋井市浅名＊、浜松天竜区佐久間町＊
・愛知県 ：新城市作手高里松風呂＊、新城市作手高里縄手上＊、豊根村富山＊、名古屋北区萩野通＊、名古屋西区八筋町＊、名古屋中村区大宮町＊、名古屋瑞穂区塩入町＊、名古屋熱田区一番＊、名古屋南区鳴尾＊、名古屋名東区名東本町＊、半田市東洋町＊、常滑市新開町、知多市緑町＊、高浜市稗田町＊、蟹江町蟹江本町＊、愛西市石田町＊、愛西市諏訪町＊、清須市清洲＊
・滋賀県 ：彦根市城町、彦根市元町＊、米原市下多良＊、近江八幡市桜宮町、竜王町小口＊、湖南市石部中央西庁舎＊、甲賀市信楽町＊、東近江市躰光寺町＊
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この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月25日07:02頃
・震源地 ：長野県南部(北緯35.9度、東経137.6度)
・震源の深さ：ごく浅い
・地震の規模：M5.7(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5強】
・長野県 ：王滝村鈴ヶ沢＊、王滝村役場＊、木曽町三岳＊
【震度5弱】
・長野県 ：木曽町開田高原西野＊
【震度4】
・長野県 ：上松町駅前通り＊、大桑村長野＊、木曽町新開＊、木曽町日義＊、木曽町福島＊
・石川県 ：輪島市門前町走出＊
・岐阜県 ：高山市高根町＊、下呂市下呂小学校＊、中津川市加子母＊、中津川市付知町＊
【震度3】
・長野県 ：松本市奈川＊、松本市丸の内＊、諏訪市湖岸通り、諏訪市高島＊、茅野市葛井公園＊、塩尻市楢川保育園＊、塩尻市木曽平沢＊、朝日村小野沢＊、飯田市高羽町、飯田市上郷黒田＊、飯田市大久保町＊、伊那市下新田＊、辰野町中央、箕輪町中箕輪＊、南箕輪村役場＊、中川村大草＊、長野高森町下市田＊、阿智村駒場＊、阿智村清内路＊、下條村睦沢＊、売木村役場＊、泰阜村役場＊、南木曽町読書小学校＊、南木曽町役場＊
・石川県 ：七尾市田鶴浜町＊、穴水町大町＊、中能登町能登部下＊
・岐阜県 ：高山市丹生川町坊方＊、高山市一之宮町＊、高山市朝日町＊、高山市清見町＊、高山市国府町＊、高山市上宝町本郷＊、高山市久々野町＊、飛騨市河合町元田＊、飛騨市古川町＊、下呂市森、下呂市萩原町＊、下呂市小坂町＊、中津川市かやの木町、中津川市本町＊、中津川市小栗山＊、中津川市坂下＊、中津川市福岡＊、中津川市川上＊、中津川市山口＊、恵那市上矢作町＊、岐阜市加納二之丸、岐阜市柳津町＊、岐南町八剣＊、瑞穂市別府＊
・富山県 ：射水市橋下条＊、射水市加茂中部＊
・静岡県 ：袋井市浅名＊、浜松天竜区佐久間町＊
・愛知県 ：新城市作手高里松風呂＊、新城市作手高里縄手上＊、豊根村富山＊、名古屋北区萩野通＊、名古屋西区八筋町＊、名古屋中村区大宮町＊、名古屋瑞穂区塩入町＊、名古屋熱田区一番＊、名古屋南区鳴尾＊、名古屋名東区名東本町＊、半田市東洋町＊、常滑市新開町、知多市緑町＊、高浜市稗田町＊、蟹江町蟹江本町＊、愛西市石田町＊、愛西市諏訪町＊、清須市清洲＊
・滋賀県 ：彦根市城町、彦根市元町＊、米原市下多良＊、近江八幡市桜宮町、竜王町小口＊、湖南市石部中央西庁舎＊、甲賀市信楽町＊、東近江市躰光寺町＊
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