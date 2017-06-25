¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ë!¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÇÕ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö°ì·Ý¥³¡¼¥Ò¡¼²ÈÅÅ¡×6Áª
º£²ó¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î1¹©Äø¤ËÆÃ²½¤·¤¿²ÈÅÅ¡ÊßäÀùµ¡¡¢ÅÅÆ°¥ß¥ë¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï°û¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯°ìÇÕ¤¬Þ»¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¡ª
¡ÚßäÀùµ¡¡Û
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ÏÀ¸Æ¦¤ÇÌó7³ä¡¢ßäÀù¤ÇÌó2³ä¡¢Ãê½Ð¤ÇÌó1³ä¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎßäÀù¤¬·è¤á¤ë2³ä¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£
ßäÀùµ¡¤½¤Î1
À¤³¦¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿À¸Æ¦¤ò¥×¥í´Æ½¤¤ÎßäÀù¹©Äø¤Ç!!
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
The Roast
SPEC¡üßäÀùÊý¼°¡§Ç®É÷¼°¡ü¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1320W¡üßäÀùÎÌ¡§50g¡¿1²ó¡üßäÀù»þ´Ö¡§Ìó15Ê¬¡Ê¢¨¡Ë¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W130¡ßH342¡ßD238Ð¡¿4.6kg
¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎßäÀù¶ñ¹ç¤òiOSÃ¼Ëö¤ÇÀ©¸æ¤Ç¤¤ë²ÈÄíÍÑßäÀùµ¡¡£À¤³¦¤Î¸·Áª¤·¤¿À¸Æ¦¤ÎÄê´üÈÒÉÛ¤È¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÎ®ßäÀù»Î¤¬ºîÀ®¤·¤¿ßäÀù¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¤áºÙ¤«¤Ê²¹ÅÙ¡¦É÷ÎÌÀ©¸æ¤ÇßäÀù¡£
¢¬À¤³¦¤Î¶Ë¾å¤ÎÀ¸Æ¦¤òµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Æ¦¤´¤È¤ËÀõÀù¤ê¤«¤é¿¼Àù¤ê¤Þ¤Ç2¡Á3ÄÌ¤ê¤ÎßäÀù¶ñ¹ç¤òÍÑ°Õ¡¢Ì£¤ä¹á¤ê¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ßäÀùµ¡¤½¤Î2
¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ÇÆ¦¤ò ¶Ñ°ì¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¡ª
¥À¥¤¥Ë¥Á¹©¶È
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥áßäÀùµ¡¥«¥Õ¥§¥×¥í101
¼ÂÇä²Á³Ê12Ëü9600±ß
12ÃÊ³¬¤ÎßäÀù²Ã¸º¤òÀßÄê¤Ç¤¤ëßäÀùµ¡¡£¾å²¼¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÇÀ¸Æ¦¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÃÇ®¤¹¤ë¥À¥Ö¥ëßäÀùÊý¼°¤òºÎÍÑ¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÆ¦¤Î²¹ÅÙ¤ò¸«Ä¥¤ê¡¢¶Ñ°ì¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ç®É÷¼°¤È°ã¤¤Á÷É÷¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç±¿Å¾²»¤âÀÅ¤«¤Ç¤¹¡£
SPEC¡üßäÀùÊý¼°¡§Ä¾²Ð¼°¡ü¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§595W¡üßäÀùÎÌ¡§120g¡¿1²ó¡üßäÀùÄ´Àá¡§É÷Ì£3ÃÊ³¬¡ßÀù¤ê²Ã¸º4ÃÊ³¬¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W250¡ßH375¡ßD265Ð¡¿Ìó7.0kg
¢¬1²ó¤ËßäÀù¤Ç¤¤ëÎÌ¤Ï12 0g¡£Ï¢Â³ßäÀù¤Ë¤è¤ê1»þ´Ö¤ÇÌó300gßäÀù¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤ÎÉõ¤¸¹þ¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊßäÀù¸å¤ÎÎäµÑ¤âµ¡³£¤Ë¤ªÇ¤¤»
¡ÚÅÅÆ°¥ß¥ë¡Û
ÅÅÆ°¥ß¥ë¤¬¤¢¤ì¤ÐÉ÷Ì£Á¯¤ä¤«¤ÊÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î1ÇÕ¤ò¾ï»þ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿½éµéµ¡¤ÈËÜ³Ê¥¿¥¤¥×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
ÅÅÆ°¥ß¥ë¤½¤Î1
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð Ìó10ÉÃ¤ÇºÙÈÔ¤¤Ë
¥ì¥³¥ë¥È
¥³¡¼¥Ò¡¼¥ß¥ë
¼ÂÇä²Á³Ê3240±ß
¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤¬ÈÔ¤±¤ë¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¤Î¥ß¥ë¡£¥×¥í¥Ú¥é¼°¤Î2Ëç¿Ï¤Ç¡¢10¡Á50g¤ÎÆ¦¤¬Ìó10ÉÃ¤ÇºÙÈÔ¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£500㎖¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤êÃÖ¤±¤Þ¤¹¡£
SPEC¡ü¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§160W¡ü¥Ö¥ì¡¼¥É¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¡ü¥«¥é¥Ð¥ê¡§¥Ó¥¿¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥°¥í¥¹¥ì¥Ã¥É¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§Ìó¦Õ80¡ßH165Ð¡¿Ìó500g
ÅÅÆ°¥ß¥ë¤½¤Î2
270ÄÌ¤ê¤ÎÈÔ¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥ê¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥ß¥ë
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼
Sette270W
KEY ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ß¥ë
¼ÂÇä²Á³Ê8Ëü9640±ß
¥¥ã¥Ã¥×¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÆþ¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÊÄ¤á¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÈÔ¤¶ñ¹ç¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥¯¥ê¥¢¥¥ã¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥ß¥ë¥á¡¼¥«¡¼BARATZA¼Ò¤Î¼¡À¤Âå·¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥ß¥ë¤òÆüËÜ¸þ¤±¤Ë¥Á¥å¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÈÔ¤¤ÎºÙ¤«¤µ¤ò270ÄÌ¤ê¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«Æ°·×ÎÌµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤ÎÎÌ¤ò0.1g¹ï¤ß¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SPEC¡ü¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§130W¡üÆ¦¥Û¥Ã¥Ñ¡¼ÍÆÎÌ¡§Ìó300g¡ü¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥È¥Ã¥«¡¼¡§Ìó160g¡üÈÔ¤ÌÜÄ´À°¡§¥¹¥é¥¤¥É¼°¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W 130¡ßH380¡ßD240Ð¡¿Ìó3.2kg
¢¬Ê´ºÕÍÑ¤Î¿Ï¤Ë¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥³¥Ë¥«¥ë¿Ï¤òºÎÍÑ¡£±ß¿í¾õ¤Î²óÅ¾¿Ï¤È¸ÇÄê¿Ï¤Ç¡¢¤¹¤êÄÙ¤¹¤è¤¦¤ËÊ´ºÕ¤¹¤ë¡£ËèÉÃ3.5¡Á5.5g¤ÎÆ¦¤¬ÈÔ¤±¤Þ¤¹
¡ÚÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡Û
ÅÅµ¤¤ÇÁÇÁá¤¯¤ªÅò¤¬Ê¨¤«¤»¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼êº¹¤·¤¹¤ëÅòÎÌ¤âºÙ¤«¤¯Ä´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥½¨¥±¥È¥ë¤ò¸·Áª¡ª
ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤½¤Î1
ÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËºÙ¤¯Ä¹¤¯¤ªÅò¤òÃí¤²¤ë½¨°ï¥±¥È¥ë
¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À
BALMUDA The Pot
¼ÂÇä²Á³Ê1Ëü1880±ß
ºÙÄ¹·Á¾õ¤ÎÃí¤®¸ý¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÃí¤®¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£ËÜÂÎ¤Î·¹¤³ÑÅÙ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëºÝ¤ÎÃúÇ«¤ÊÃí¤®¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÁÇÁá¤¤Ãí¤®¤Þ¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÀèÃ¼¤ÎÅÅ¸»¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¥Í¥ª¥ó´É¤òºÎÍÑ¡£
SPEC¡ü¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1200W¡üÍÆÎÌ¡§0.6ℓ¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W269¡ßH194¡ßD142Ð¡ÊÅÅ¸»¥Ù¡¼¥¹¹þ¤ß¡Ë¡¿Ìó0.6kg¡ÊËÜÂÎ¡Ë
¢¬¾ø¤é¤·ÍÑ¤Î¼¶¤Î¤è¤¦¤ÊÅò¤ÎÃí¤®Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¡£¾ø¤é¤·¸å¤Î¡Ö¤Î¡×¤Î»ú¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Ãí¤®¤â¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÁÀ¤Ã¤¿ÎÌ¤òÃí¤²¤Þ¤¹
ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤½¤Î2
²¹ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
HARIO
V60²¹ÅÙÄ´À°ÉÕ¤¥Ñ¥ï¡¼¥±¥È¥ë¡¦¥ô¥©¡¼¥Î
¼ÂÇä²Á³Ê1Ëü2960±ß
¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤ËºÇÅ¬¤ÊºÙ¸ý¥Ý¥Ã¥È¡£Åò²¹¤ò60¡î¡Á96¡î¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅò¤¬Ê¨¤¯¤È¼«Æ°Åª¤ËÅÅ¸»OFF¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¶õÊ²¤ËÉ»ßµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯±ÒÀ¸Åª¤Ç¤¹¡£
SPEC¡ü¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§900W¡üºÇÂçÍÆÎÌ¡§0.8ℓ¡üºÇ¾®ÍÆÎÌ¡§0.3ℓ¡ü¥µ¥¤¥º¡¿¼ÁÎÌ¡§W300¡ßH185¡ßD190Ð¡¿0.9kg
¢¬²¹ÅÙÄ´À°¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢Ê¨¤«¤¹¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ò60¡î¡Á96¡î¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀßÄê¡£¤ªÅò¤¬ÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢15Ê¬´Ö¤ÎÊÝ²¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹