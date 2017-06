ティーンのファン投票で選ばれるティーン・チョイス・アワード2017テレビ部門のノミネーションが発表され、今月の終わりにアメリカでシーズンフィナーレを迎える「プリティ・リトル・ライアーズ」のキャストが女優賞6ノミネート枠のうち5つを占めた。

また、今年、第8シーズンで終了した「ヴァンパイア・ダイアリーズ」も3ノミネートを獲得しているほか、キャンセルから復活した「タイムレス」もノミネートされている。今回発表されたノミネーションは第1弾で、後日、追加発表されるカテゴリーもある。

ファンは1日1カテゴリーにつき10票まで、TeenChoice.com、または特定のハッシュタグをつけたツイートでそれぞれ投じることができる。受賞者は8月13日(現地時間)に発表され、米FOX局で生放送される。主なノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■テレビシリーズ(ドラマ部門)

「Empire 成功の代償」

「フェイマス・イン・ラブ(原題) / Famous in Love」

「プリティ・リトル・ライアーズ」

「リバーデイル」

「STAR 夢の代償」

「ディス・イズ・アス(原題) / This is Us」

■テレビシリーズ(SF/ファンタジー部門)

「シャドウハンター:The Mortal Instruments」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」

「ティーン・ウルフ」

「ヴァンパイア・ダイアリーズ」

「タイムレス」

■テレビシリーズ(アクション部門)

「ARROW/アロー」

「GOTHAM/ゴッサム」

「リーサル・ウェポン」

「エージェント・オブ・シールド」

「SUPRERGIRL/スーパーガール」

「THE FLASH/フラッシュ」

■テレビシリーズ男優賞(ドラマ部門)

コール・スプラウス 「リバーデイル」

イアン・ハーディング 「プリティ・リトル・ライアーズ」

ジェシー・ウィリアムズ 「グレイズ・アナトミー」

ジャシー・スモレット 「Empire 成功の代償」

マイロ・ヴィンティミリア 「ディス・イズ・アス(原題)」

スターリング・K・ブラウン 「ディス・イズ・アス(原題)」

■テレビシリーズ女優賞(ドラマ部門)

アシュレイ・ベンソン 「プリティ・リトル・ライアーズ」

ベラ・ソーン 「フェイマス・イン・ラブ(原題)」

ルーシー・ヘイル 「プリティ・リトル・ライアーズ」

サーシャ・ピーターズ 「プリティ・リトル・ライアーズ」

シェイ・ミッチェル 「プリティ・リトル・ライアーズ」

トローヤン・ベリサリオ 「プリティ・リトル・ライアーズ」

■テレビシリーズ男優賞(SF/ファンタジー部門)

ボブ・モーリー 「The 100/ハンドレッド」

ディラン・オブライエン 「ティーン・ウルフ」

イアン・サマーハルダー 「ヴァンパイア・ダイアリーズ」

ジェンセン・アクレス 「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」

ジョセフ・モーガン 「オリジナルズ」

マシュー・ダダリオ 「シャドウハンター:The Mortal Instruments」

■テレビシリーズ女優賞(SF/ファンタジー部門)

アビゲイル・スペンサー 「タイムレス」

イライザ・テイラー 「The 100/ハンドレッド」

エメロード・トビア 「シャドウハンター:The Mortal Instruments」

ジェニファー・モリソン 「ワンス・アポン・ア・タイム」

カット・グレアム 「ヴァンパイア・ダイアリーズ」

ラナ・パリラ 「ワンス・アポン・ア・タイム」

ほか