ÆÉ¼ÔÈ¯¡ª¿©¤ÙÊª¤òÈþÌ£¤·¤¯»£¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©
Instgram¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ë¤ËºÜ¤»¤¿¤¤ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥é¥ó¥Á¡£¥ì¥ó¥º¤Î³ÑÅÙ¤ä¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤ò¶î»È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤Èà¤¤¤¤¤Í¡ªá¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¥¤¥Á¥ª¥·¡ªº£¤¹¤°¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¡¢¿©¤ÙÊª¤òÈþÌ£¤·¤¯»£¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÈÓ¥Æ¥í¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ÏÅ´ÈÄ¡ª
¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¿â¤é¤¹¤È¤í¡Á¤ê¤Î½Ö´Ö¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯à¤¤¤¤¤Í¡ªá¤Ç¤¹¡ª
¼êÎÁÍý¤ò¤â¤Ã¤È²Ú¤ä¤«¤ËÌ¥¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª²Ö¤È¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤Î¾®Æ»¶ñ¤ò¡£
¥Þ¥Ã¥È¤ÏÊÁ¤â¤Î¤À¤È¤è¤ê¡ý¡£ÎÁÍý¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤¤À¤±¤ò»£¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ±ó¶á´¶¤ò¡ª
¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼ê»ý¤Á¤·¤¿¤êÃÖ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥Á±Û¤·¤Ë»£¤ë¤È¡ý¡ª
¿©¤ÙÊª¤òÈþÌ£¤·¤¯¸«¤»¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡ØFoodie¡Ù¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»£¤ë¤â¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Ðà¤¤¤¤¤Í¡ªá¤âµÞÁý¡ª¡©
iTunes https://itunes.apple.com/jp/app/id1076859004?mt=8 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.foodcam.android&hl=ja
¥«¥Õ¥§¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤²¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¼ê¤Î±é½Ð¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¼ê¤´¤È¼Ì¿¿¤Ë»£¤ì¤Ð¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤ò»£¤ë¤è¤ê¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¡ª
»£¤ë½Ö´Ö¤ä¥¢¥×¥ê¤Î²Ã¹©¡¢¾®Êª¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤Ï¤ó¤À¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡ªº£¤¹¤°´ÊÃ±¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤¤ëÆÉ¼ÔÈ¯¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤Ã¤Èà¤¤¤¤¤Í¡ªá¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»£±Æ¡¿¸Å¼ÕÃÎ¹¬¡ÊPEACE MONKEY¡Ë
¢£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ïà¥·¥í¥Ã¥×¤È¤í¤êá¤Î½Ö´Ö¤ò¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÈÓ¥Æ¥í¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ÏÅ´ÈÄ¡ª
¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¿â¤é¤¹¤È¤í¡Á¤ê¤Î½Ö´Ö¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯à¤¤¤¤¤Í¡ªá¤Ç¤¹¡ª
¢£¼êÎÁÍý»£¤ë¤Ê¤é¤ª²Ö¤È¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¡ª
¼êÎÁÍý¤ò¤â¤Ã¤È²Ú¤ä¤«¤ËÌ¥¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª²Ö¤È¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤Î¾®Æ»¶ñ¤ò¡£
¥Þ¥Ã¥È¤ÏÊÁ¤â¤Î¤À¤È¤è¤ê¡ý¡£ÎÁÍý¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç²Æµ¤Ê¬UP¡ª
³¤¤À¤±¤ò»£¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ±ó¶á´¶¤ò¡ª
¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼ê»ý¤Á¤·¤¿¤êÃÖ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥Á±Û¤·¤Ë»£¤ë¤È¡ý¡ª
¢£¡ØFoodie¡Ù¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¡ª
¿©¤ÙÊª¤òÈþÌ£¤·¤¯¸«¤»¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡ØFoodie¡Ù¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»£¤ë¤â¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Ðà¤¤¤¤¤Í¡ªá¤âµÞÁý¡ª¡©
iTunes https://itunes.apple.com/jp/app/id1076859004?mt=8 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.foodcam.android&hl=ja
¢£¥«¥Õ¥§¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ï¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¼ê¤´¤È¤¬¡ý
¥«¥Õ¥§¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤²¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¼ê¤Î±é½Ð¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¼ê¤´¤È¼Ì¿¿¤Ë»£¤ì¤Ð¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤ò»£¤ë¤è¤ê¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¡ª
´ÊÃ±¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥Æ¥¯¤Çà¤¤¤¤¤Í¡ªáÁýÎÌ♡
»£¤ë½Ö´Ö¤ä¥¢¥×¥ê¤Î²Ã¹©¡¢¾®Êª¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤Ï¤ó¤À¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡ªº£¤¹¤°´ÊÃ±¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤¤ëÆÉ¼ÔÈ¯¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤Ã¤Èà¤¤¤¤¤Í¡ªá¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»£±Æ¡¿¸Å¼ÕÃÎ¹¬¡ÊPEACE MONKEY¡Ë