01.

「共通点」に頼っているか

そんなの関係ないほど仲がいいか

02.

自分らしくいられるかどうか

03.

どんなことがあっても

壊れない関係だと信じているかどうか

04.

つねに一緒にいないといけない「プレッシャー」を感じるかどうか

05.

いつかは終わってしまう関係かも…と感じるかどうか

