リアム・ギャラガー(ex.OASIS、Beady Eye)の1stアルバム『As You Were』が、10月6日にリリースされる。6月1日に楽曲“Wall of Glass”を発表したリアム・ギャラガー。『As You Were』はソロとして初のアルバムとなり、グレッグ・カースティン、ダン・グレッグ・マーグエラットがプロデュースを手掛けている。“Wall of Glass”を含む4曲ではリアム自身が全ての楽器を演奏している。リアムは同作について「何かを再構築しようとか、やたら小難しいことをやろうなんて思っちゃいなかった」「ジョン・レノンの『コールド・ターキー』やストーンズといった昔ながらのノリだ。それを今のオレ流にやったんだ」とコメントしている。iTunesStoreでの『As You Were』のプレオーダーは本日受付開始。注文すると“Wall of Glass”の音源を手に入れることができる。あわせて公開されたジャケットはエディ・スリマンが手掛けている。リリース形態はデジタル配信に加えて、カラーヴァイナルのアナログ盤や7インチのボーナスディスクなどを収めたボックスセットなども用意されている。国内盤CDの詳細は後日発表される予定だ。なおリアムは8月17日に東京・お台場のZepp Tokyoで単独公演を行なうほか、8月18日に千葉・幕張メッセで行なわれる『SONICMANIA 2017』、8月20日に大阪・舞洲 SONIC PARKで行なわれる『SUMMER SONIC 2017』に出演する予定だ。