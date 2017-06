『オリコン2017年上半期ランキング』(集計期間:2016年12/26付〜17年6/19付)が22日に発表され、昨年末をもって解散した国民的人気グループ・ SMAP の音楽・映像ソフト(シングル+アルバム+ミュージックDVD+ミュージックBlu-ray Disc)総売上額が86.7億円を記録し、「アーティスト別トータルセールス(ATS)」部門1位に輝いた。また、解散直前の昨年12月21日にリリースされたデビュー25周年記念のベストアルバム『SMAP 25 YEARS』も売上枚数116.0万枚で1位となり、上半期2冠を獲得した。解散/引退および活動休止状態にあるアーティストが上半期のアルバム部門1位を獲得したのは、当時活動休止状態にあった米男性デュオ、サイモン&ガーファンクル(1971年度=『明日に架ける橋』)に次いで2組目。国内アーティストとしては史上初となった。上半期で100万枚を突破したアルバムは、AKB48『次の足跡』(2014年度1位=上半期売上103.7万枚)以来3年ぶり。男性アーティストとしてはMr.Childrenの『Mr.Children 2005-2010<macro>』(2012年度1位=同105.6万枚)、『Mr.Children 2001-2005<micro>』(2012年度2位=同101.5万枚)以来5年ぶりのメガヒット作品となった。また、キャリア25年4ヶ月(デビューから解散まで)での上半期アルバム1位獲得は、松任谷由実が1993年度に『TEARS AND REASONS』で通算5度目の同部門1位を獲得した20年11ヶ月を上回り、キャリア最長記録となる。このほか、SMAPの映像集『Clip! Smap! コンプリートシングルス』(昨年12月28日発売)が、音楽DVDとBlu-ray Disc(BD)の売上枚数を合算した総合ミュージックDVD・BDランキングで49.7万枚(DVD=26.8万枚、BD=22.9万枚)を売り上げ2位に。DVD、BD両ランキングでもそれぞれ2位となり、初の上半期TOP3入りを果たした。上半期ATS部門TOP10は以下のとおり。SMAPは同部門の発表を開始した2009年度に9位(上半期売上総額22.8億円)に入って以来のランクインで初制覇となった。◆オリコン2017年上半期「アーティスト別トータルセールス部門」1位 86.7億円 SMAP(ビクターエンタテインメント)2位 62.1億円 嵐(ジェイ・ストーム)3位 44.4億円 AKB48(キングレコード,AKS)4位 35.4億円 Kis-My-Ft2(エイベックス・トラックス)5位 31.7億円 乃木坂46(ソニー・ミュージックレコーズ)6位 28.7億円 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE(rhythm zone)7位 26.8億円 back number(ユニバーサル ミュージック)8位 20.8億円 関ジャニ∞(インフィニティ・レコーズ)9位 19.5億円 Hey! Say! JUMP(ジェイ・ストーム)10位 19.3億円 NEWS(ジャニーズ・エンタテイメント)※左から順位、売上金額、アーティスト(発売元)【オリコン2017年上半期ランキング】CDショップ、専門店、複合店、インターネット通販、家電量販店、コンビニエンスストアなど、音楽・映像ソフトを販売している全国約2万2930店舗の実売データをもとに発表。集計期間は2016年12/26付〜17年6/19付まで。