スウェーデンのネットユーザーがドローン撮影の写真5枚を1枚に合成したところ、ユニークな作品に仕上がったそうです。

「とても奇妙で壮大なことになった」という写真をご覧ください。

I took 5 pictures with my drone and stitched them together to create this inception style picture.



うわ、目がまわりそう!

空間がねじ曲がってるような、円筒型のスペースコロニーのような……。

なるほど、ドローンの写真が5枚を組み合わせることで、こんな不思議ワールドが生み出されるのですね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●落ち着かないがクールだ。



●これが現実だったら、どんな感じになるんだろう。



↑映画「インターステラー」の最後のほうに出てくる宇宙ステーションを連想した。もしかしたらクリストファー・ノーラン監督はカーブのある景色に興味があったのかも。



↑スペースコロニーはすごいよ。





●いちおう地球はカーブのある風景なんだが。



●見つめてると酔う。



●いったいどこの国が、道路の端に白の点線が引いてあるんだ?



↑(投稿者)スウェーデンだよ。



●写真はどうやって合成したの?



↑(投稿者)Photoshop CCだよ。

証明1



証明2

[画像を見る]



●自分のお気に入りはこれ。

[画像を見る]



●似たようなパノラマ写真。

[画像を見る]



●すばらしいね。写真に詳しくない素人でも作れる説明はないかな?



↑解説サイト。

(How to Shoot Inception-Style Drone Photos)



↑ステップ1:カメラを買う。



↑ステップ2:カメラを売って、ドローンを買う。



同じような写真を作ってみたいとの意見が目立っていました。

見慣れた景色がこんな風になっても、別世界のように思えることでしょうね。