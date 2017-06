Screenshot: Lenovo/YouTube



これで軽ければ最高です。

いつの時代も薄く、軽くと進化してきたノートパソコン。「MacBook Air」の登場から一気に薄型ノートパソコンが一般化したのも、もはや懐かしいですね。そんな進化の行き着く先は、Lenovo(レノボ)がコンセプトを発表した「新聞紙のように折りたためるノートパソコン」かもしれませんよ?

A foldable PC? Maybe someday. Just a concept for now. #LenovoTransform pic.twitter.com/UIq1qpaSwj