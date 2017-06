第33回テレビ批評家協会(TCA)賞のノミネーションが発表され、テレビドラマ「ディス・イズ・アス(原題) / This Is Us」「アトランタ(原題) / Atlanta」「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題) / The Handmaid's Tale」がそれぞれ最多となる4ノミネートを獲得した。

次いで、「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」「フュード:ベティ・アンド・ジョーン(原題) / FEUD: Bette and Joan」「ストレンジャー・シングス 未知の世界」「ザ・グッド・プレイス(原題) / The Good Place」「ザ・クラウン」がそれぞれ3ノミネートを獲得している。

授賞式は現地時間8月5日にビバリー・ヒルトン・ホテルで開催され、司会は「アメリカン・ゴッズ」でイースターを演じているクリスティン・チェノウェスが務める。主なノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■プログラム・オブ・ザ・イヤー

「アトランタ(原題)」

「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題)」

「LEFTOVERS/ファイナル」

「ディス・イズ・アス(原題)」

■最優秀ドラマ

「ジ・アメリカンズ」

「ベター・コール・ソウル」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題)」

「ザ・クラウン」

「ディス・イズ・アス(原題)」

■最優秀新番組

「アトランタ(原題)」

「ザ・クラウン」

「ザ・グッド・プレイス(原題)」

「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題)」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「ディス・イズ・アス(原題)」

■最優秀テレビ映画、ミニシリーズ、特別番組

「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

「FARGO/ファーゴ」

「ギルモア・ガールズ:イヤー・イン・ライフ」

「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」

「フュード:ベティ・アンド・ジョーン(原題)」

「嘘の天才 〜史上最大の金融詐欺〜」

■ドラマ部門個人賞

スターリング・K・ブラウン 「ディス・イズ・アス(原題)」

キャリー・クーン 「LEFTOVERS/ファイナル」「FARGO/ファーゴ」

クレア・フォイ 「ザ・クラウン」

ニコール・キッドマン 「ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜」

ジェシカ・ラング 「フュード:ベティ・アンド・ジョーン(原題)」

エリザベス・モス 「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題)」

スーザン・サランドン 「フュード:ベティ・アンド・ジョーン(原題)」

ほか