6月25日(日)に六本木・V2 TOKYOにて、日本一の社会人ラッパーを決める「社会人ラップ選手権2017」が行われる。「「社会人ラップ選手権」は社会人同士が、名刺交換で挨拶を交わし行うフリースタイルラップバトル。審査基準は、いかに社会人らしいプレゼンを即興で行えるかどうか。ラップの上手さだけではなく、ビジネススキル、そして社会人としての生き様が重要になる。この イベント では予選総勢150名の中から見事に勝ち上がった16名が、社会人ラッパー No.1の座をかけて戦う。歯医者 vs 米農家、番組制作AD vs グラドル、証券マン vs 大手企業財務など、さまざまな業種の人たちが参加。果たして、どんな口合戦が繰り広げられるのか!!大会の審査員としてラッパーのDOTAMAさん、クリエイティブディレクターの三浦崇宏さん、落語家の林家はな平さん、女優・タレントの平嶋夏海さんが決定。ラップのスキルと社会人としてのプレゼンスキル、双方の観点から評価する。<開催日時>2017年6月25日(日)開場13:00 / 開演 13:30 / 終了予定 17:00<会場>V2 TOKYO東京都港区六本木5-5-1ロアビル13F<チケット料金>本戦観覧チケット(前売り) ¥3,000-本戦観覧チケット(当日) ¥3,500-※別途、1ドリンク代(¥600-)がかかりますのでご用意ください。※前売り券が完売した場合、当日券の販売はございません。<本戦出場者16名>IT企業社員 - “OMATA Longinus” (前回大会チャンピオン)医師 - “Dr.mikan”小売業 - “ユースリー”山形の米農家 - “シャドウ國本”グラビアアイドル - “MCムチムチ”番組プロダクション - “徳川秀徳”不動産会社社長 - “MASSA”証券マン - “中年B”デザイナー - “タカハシ”歯科医師 - “Dr.COYASS”webディレクター/起業家 - “Yasco.”トマト農家 - “虎之助”ベンチャー企業 VR制作 - “入ル初日ノ出”携帯ショップ店員 - “YMD”大手通信会社 財務管理 - “コダマル”飲食関係IT企業 - “マシジロウ”<出演者>審査委員長:DOTAMA(ラッパー)審査員:三浦崇宏(クリエイティブディレクター / 大会名誉顧問)審査員:林家はな平(落語家)審査員:平嶋夏海(女優・タレント)レフェリー:マチーデフ(ラッパー)DJ:DJ TORU / DJ GeroMC:MCあまり(2017年6月21日時点の情報)