「やる気」回復でなんと「ほしのすな」までが入手できます。6月19日夜に発表された ポケモンGO の大型アップデートは、ジムに関係するルールの大幅変更に加え、ボスポケモンとの集団戦『レイドバトル』が加わるなど、非常に変更点が大きなものです。今回編集部では、運営を担当するナイアンティックと株式会社ポケモンより、アップデート後の流れを解説する動画4本を入手できました。レイドバトル中の様子こそありませんが、これまで紹介していなかった重要な変更点なども確認できるものとなっています。

やる気回復は短時間。ジムトレーニングからぐっと手軽に

ポケモンGO きのみを与えてのやる気回復

「1匹だけに勝てばOK」でジムバトル自体の敷居もグッと下がる

ボスポケモン登場時の貫禄は十分。出現時には新曲も追加

なお、今回のアップデートで変わる要素全般としては、下記記事を参照ください。ポケモンGO大型更新の配信開始。レイドバトルとジムバッジ追加、未訪ポケストップの目印や通知設定の追加もチームの壁を越えた共闘でボスポケモンをゲットだぜ!『Pokémon GO』が大幅アップデート開始!まずは、同チームのジムにいるポケモンに対して、『やる気』を回復するという場面の動画から紹介。新しいジムで重要なのは、ジム内のポケストップを回して入手できる新アイテム『ジムバッジ』を取得し、バッジに記録されるジムへの貢献度を高めて「バッジのレベルを上げる」こと。これは将来的に、特別なポケモンをゲットできる特別なレイドバトル参加へのチャンスに繋がるためです。やる気の回復は、ジムバトルをしなくてもバッジのレベルを上げられる手段になるので、これまでジムバトルを敬遠してきたトレーナー(プレーヤー)の方にとっては、とくに重要な要素です。この動画ではジムにいるカビゴンに『パイルのみ』をあげた様子が見られますが、重要な点は、従来のトレーニングに比べて非常に短い時間で完了し、手軽1個あたり増加量は84、42、21の順(徐々に下がる)バッジレベルが上がる上に『ほしのすな』も入手できる上がった際のジム貢献度は「10」、ほしのすなは「50」増加ただし貢献度が上がらない場合もあるといったところでしょう。とくに重要なのは、冒頭でも紹介したように「ほしのすな」までが入手できる点。ただし、筆者が先行体験でナイアンティック側に「きのみの種類によって効果に差があるのか」と質問したところ、「実際に確認してみてください」という旨の回答を得ています。そのため、これは「パイルのみ」での場合に限定される可能性もあります。いずれにせよ、ポケモンをトレーニングする際に必要な「ほしのすな」が入手できる手段が増えたことは、ヘビートレーナーにとっては朗報でしょう。次に紹介するのは、実際のジムバトルの様子の動画。重要な点はバトル直前に「どうぐ」ボタンが設けられたバトルの基本は同じ残り時間表示が見やすく(「気づかずに時間切れ」事故を減少)勝利時のCP減少は(動画の組み合わせでは)325と相応1匹勝利した時点で「バトルを続ける」「逃げる」を選べるようにジム貢献度やXPは1匹に勝利した時点で追加(逃げても損しない)ジム貢献度上昇は動画の場合「152」と、やる気回復に比べてかなり大きいといったところです。とくに重要なのは、勝利した相手の(やる気による)CP減少率がそれなりに大きく、また1匹勝利した時点で「バトルを続ける」「逃げる」が選べるようになった点。実はこれまでも途中離脱はでき、XPなどもしっかり増えたのですが、攻略サイトなどを見ないとわかりにくい仕様でした。これらの変更により、ジムバトルに慣れていないトレーナーや低CP値のポケモンでも、最初の1匹に繰り返し挑戦しての下克上が容易になりました。実質的な難度が下がっただけでなく、動画配信サイトなどでは縛りプレイでの「下克上ジムバトル」が流行しそうです。またジムバトルに慣れたトレーナーにとっては、バトル直前の画面左上に「どうぐ」ボタンが設置された点もポイント。ここについては解説がないのですが、この場面にということは、ヘビートレーナー待望だった「バトル前のポケモン回復」が可能になったことと考えて間違いないでしょう。なお、その他のジムの変更点(非常に多くあります)に関しては、下記記事を参照ください。がっつりと紹介しています。ポケモンGOは大型更新でこう変わる(ジム編):ポケスト機能とジムバッジ追加、名声システム廃止などで大改革次に紹介するのは、レイドバトルでボスポケモンが出現する際の動画2本。実際のバトルの様子や、攻略で重要となる「グループ」作成の様子は残念ながら収録されていませんが、ボスポケモンの強烈さが窺えるものとなっています。まずは、ボスポケモン登場の予告となる、タマゴの状態でジムにアクセスした際の動画。正直なところ演出的な側面が大きく、重要システムが窺える場面はないのですが、トピックとしては下記のあたりです。ボス登場(孵化)専用の新曲が入ったボスの顔アイコン(強さの目安)はタマゴ時から確認可能ボスの登場時には専用の演出が入るボスの登場後もジム内ポケストップにはアクセスできる続けて紹介するのは、ボスポケモン登場にジムにアクセスした様子の動画。こちらも演出紹介がほとんどですが、特筆できるポイントは回す前のポケストップに目印となる水平の輪が付いたボス出現時間はボスの頭上に表示されるボス登場時は専用のCP表示演出が出るといったところでしょう。実際のレイドバトルは、むしろこのあとのグループ編成(人数)が勝率に関わるキモなのですが、今回の動画ではその前までの公開となっています。レイドバトルでいかにグループ編成が重要か、といった点などに関しては、下記の記事を参照ください。ポケモンGOは大型更新でこう変わる(レイドバトル編):「ボスポケモン」ゲットを狙う集団ジム戦がついにこのように、今回の大型アップデート、とくにジム周りの仕組みの変更は、アイテムやポケモン収集といった点で、従来のセオリー(効率的な遊び方)を大きく変えるものとなっています。ぜひこれらの動画をチェックして、アップデート後の進め方を考えてみてください。©2017 Niantic, Inc. ©2017 Pokemon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.