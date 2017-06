今夜7時の TBS 『生き物にサンキュー!』にアニメ【 けものフレンズ 】の動物たちが登場!一番人気のサーバルキャットの超珍しい赤ちゃん映像、そして、日本では見ることができないマーゲイを日本人が飼っていた 驚きの生態とは?#けもフレ #サーバル #マーゲイ#超特急 pic.twitter.com/ND1D5zYbrz— 生き物にサンキュー (@ikimono_39_tbs) 2017年6月21日TBS系列にて放送されている番組「トコトン掘り下げ隊! 生き物にサンキュー!!」の6月21日放送回に、アニメ「けものフレンズ」のフレンズたちが登場します。「生き物にサンキュー!!」は、地球上の様々な生き物たちの「生きる術」や「特殊能力」、「驚くべき技」などをお届けしており、幅広い年齢層から支持を受けています。そんな本番組に、アニメ「けものフレンズ」のキャラクターたちが登場。しかもその放送は、本日6月21日の夜7時から。まだチェックしていない「けものフレンズ」ファンは、開始時刻をお忘れなく。放送に間に合わない方は、録画予約もお勧めです。Copyright (C) 1995-2017, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.(C)けものフレンズプロジェクト/KFPA