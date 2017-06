20日放送の「 マツコの知らない世界 」(TBS系)で、番組の収録中に ギネス世界記録 が更新された。番組では、縄跳びのギネス記録保持者の渡邉貞稔さんを迎え、マツコの知らない珍しいギネス記録についてトークを繰り広げた。なお、渡邉さんは、「60秒間リフティング縄跳び」「30秒間お尻縄跳び」「30秒間10m縄跳び」と、3つのギネス世界記録を持つ達人なのだとか。渡邉さんは、すでに「30秒間10m縄とび」で20回という記録を持っており、それを自ら更新するため、スタジオで「21回以上」の縄跳びに挑んだ。すると、マツコが見守る中、真剣な表情で縄を飛び続ける渡邉さんは24回の縄跳びに成功。見事、ギネス世界記録を更新したのだ。マツコや共演者から喝采が起こる中、マツコは「すごい! 初めて目の前でギネス記録が作られるとこ見た!」と感想を漏らした。なお、渡邉さんに渡されたギネス認定の盾には「on The set of Matsuko no Shiranai Sekai」と、記録が更新された場所が記された。それに気づいたマツコは「この番組の中でやったっていうのも書いてくれてるんだ。あ、もうこれだけでいいです!」と、番組ホストとして現金な一面を覗かせ、笑いを誘っていた。【関連記事】